Seniorin wohnt mit Flüchtlingen unter einem Dach

Mühlheim - Auch wenn sich Menschen bestens verstehen, muss eine Wohngemeinschaft nicht funktionieren. Gerda Brinkmann hatte dennoch keine Bedenken, ein Quintett bei sich aufzunehmen. Seit Dezember wohnt die syrische Familie Aldhem/ Al Schanaa bei der 78-Jährigen im Haus. Von Stefan Mangold

Zu Beginn des Gesprächs schimmert die Hoffnung. Es könne sein, dass die syrische Familie bald eine eigene Wohnung bekommt. Gabi Schmunck, in der Flüchtlingshilfe aktiv, kennt da jemanden, der eventuell bereit ist, eine zu vermieten. Im Moment bewohnen die Syrer bei der 78-jährigen Gerda Brinkmann im oberen Stockwerk ihres Hauses zwei Zimmer. Außerdem steht das Wohnzimmer im Untergeschoss jederzeit für alle offen.

Die Geschichte, wie es dazu kam, könnte manche Ältere an die eigene Kindheit im Krieg erinnern. Lange mussten Immobilieneigentümer damals die Ausgebombten aufnehmen. In Häusern, in denen sich vorher Ehepaare gut aus dem Weg gehen konnten, lebte nach einer Bombennacht ein Großteil der Nachbarschaft über längere Zeiträume. Ohne Krieg hätte Wael Aldhem (42) im Sommer 2015 Syrien nicht mit dem Ziel verlassen, die Familie nachzuholen. Aldhem wäre nicht in den Libanon und von dort in den Flieger Richtung Türkei gestiegen, um dann in einem Schlauchboot übers Ägäische Meer nach Griechenland überzusetzen, um letztlich in Mühlheim zu landen.

Der Hotelkaufmann, der in einer Nobelherberge der Kette „Four Seasons“ in Damaskus als Manager arbeitete, erzählt, wie er ein paar Jahre zuvor von seinem Arbeitgeber das Angebot bekam, für zwei Jahre in eine Dependance nach London zu gehen. Er lehnte ab, denn „hier hatte ich meine Familie und ein Haus“. Die katholische Familie wohnte in einem Vorort der syrischen Hauptstadt, wo hauptsächlich Christen leben. Mit Beginn des Krieges verging kein Tag ohne Schüsse, ohne Bomben, ohne die Angst, dass eins der Kinder von der Schule nie mehr zurückkommt.

Gerda Brinkmann und Wael Aldhem kennen sich nicht erst, seit Wael mit seiner Frau Shadia Al Schanaa (40), den Kindern Rony (11), William (9) und Maria (6) bei ihr einzog. Damals fuhr Sohn Peter Brinkmann die Mutter aus Syrien mit den Kindern vom Flughafen samt sechs Koffern ins neue Heim. In der Hand: Alles, was die Mathematiklehrerin in der Aussicht hatte mitnehmen können, vielleicht für immer die Heimat zu verlassen.

Gerda Brinkmann, pensionierte Englischlehrerin, hatte Wael Aldhem Deutschstunden gegeben, als er noch keinen Platz im Sprachkurs an der Offenbacher Volkshochschule hatte. Der Unterricht fruchtete. Keine anderthalb Jahre in Deutschland, kann der Mann jetzt problemlos kommunizieren. Und was den Humor betrifft, versteht sich das deutsch-syrische Gespann sowieso. Auf die Frage, ob Brinkmann eine strenge Pädagogin sei, reibt sich der Mann schmerzverzerrt den linken Oberarm und berichtet von blauen Flecken als Folge von Satzstellungsfehlern. Brinkmann lacht und erzählt, es sei für sie keine Frage gewesen, die gutbürgerliche Familie aufzunehmen, „ehe sie in einer widrigen Unterkunft zusammen in einem Zimmer hausen muss“.

Neben Sohn Peter und Tochter Christine Brinkmann unterstützt auch Schwiegertochter Elke Brinkmann die Familie, vor allem durch Fahrdienste. Zu Festen, wie der Firmung der Enkelin, kommen selbstverständlich auch Omas Mitbewohner mit. Die Reaktion der Leute auf ihre Wohngemeinschaft beschreibt Gerda Brinkmann als „von Bewunderung bis Kopfschütteln“. Sie und ihr mittlerweile verstorbener Gatte Reinhold haben schon immer Leute aus allen möglichen Ländern beherbergt, „Grund zur Aufregung war das für mich also nicht“. Zumal die Syrer die Finessen der Mülltrennung ad hoc verstanden. Die Hoffnung auf die eigene Wohnung hat sich vorerst zerschlagen. Die Eigentümer wollen lieber sanieren und hoffen dann auf möglichst hohen Mietertrag.