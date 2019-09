Spatenstich für Oktober geplant

Das Projekt „Six Places“ der Hanauer Bien-Ries AG hat mit den Stimmen der Großen Koalition grünes Licht bekommen.

Auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Bender am Dietesheimer Wingertsweg will das Hanauer Unternehmen auf dem rund 7700 Quadratmeter großen Grundstück sechs Häuser mit 116 Wohnungen und mit einer Gesamtfläche von 8100 Quadratmetern errichten. Die Wohnungen selbst sollen eine Kapazität zwischen eineinhalb und vier Zimmern haben.

Über die Pläne wurde in den vergangenen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung immer wieder kontrovers diskutiert. Das lag vor allem an den Einwänden der Opposition (wir berichteten). Auch in der jüngsten Sitzung äußerten sich die Bürger für Mühlheim (BfM) und die Grünen abermals kritisch zu den Bebauungsplänen. Der Tenor: „Verdichtung ohne Ende“ (Ewald Renner, BfM), „vorprogrammierte Lärmkonflikte“ wegen der angrenzenden Sportplätze (Volker Westphal, Grüne) und „ein für den Investor optimierter Bebauungsplan“ (Dr. Jürgen Ries, BfM). Jedoch betonten sowohl die Grünen als auch die BfM, dass man nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung sei. Die Große Koalition hielt dagegen: „Es ist besser innerstädtisch zu verdichten, anstatt auf einer grünen Wiese zu bauen“ (Dr. Alexander Krey, CDU) und „wenn das so schlimm ist mit dem Krach, verstehe ich nicht, warum noch keiner ausgezogen ist“ (Richard Rocker, SPD).

Bürgermeister Daniel Tybussek betonte, dass den Stadtverordneten durch die Verwaltung eine umfassende Abwägung aller Bedenken vorliege und nannte das „ein sehr transparentes Verfahren mit einem guten und sinnvollen Abwägungsprozess“.

Zur Erinnerung: Die Stadtverordneten hatten im November 2017 einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans Nummer 83 für das Gelände „Am Wingertsweg“ im sogenannten beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches beschlossen. Für den Entwurf von Bien Ries allerdings votierten nur die Vertreter der Großen Koalition. Grüne und BfM stimmten dagegen. So blieb es auch bei der finalen Abstimmung.

Wolfgang Ries, Vorstand und Mitgesellschafter der Bien Ries AG, kann die Bedenken der Bürger ein Stück weit nachvollziehen: „Wenn man Häuser vor die Nase gesetzt bekommt, gefällt das nicht jedem.“ Doch der Wohnungsbedarf sei im Ballungsraum hoch, da könne man es nicht jedem Recht machen. Ries prognostiziert, dass dies auch zukünftig noch anhalten werde. Die Zahlen der AG bestätigen das. Der Verkaufsstart der insgesamt 116 Wohnungen war Anfang Juli. Seither hat Bien Ries 39 Einheiten verkauft, für 26 weitere liegen Reservierungen vor. „Wir sind sehr erfreut über die Nachfrage“, sagt Wolfgang Ries. Das sei beim ersten Bauvorhaben auf gleichem Grund (Anm. d. Red.: 2005) nicht so gewesen. „Damals war die Nachfrage nicht vorhanden.“ Der Spatenstich soll Mitte Oktober erfolgen. Aufträge an Handwerker seien teils schon vergeben.

Die als ortstreu geltende Blauflügelige Ödlandschrecke, die die AG beim damaligen Bauvorhaben hatte in ein Naturschutzgebiet umsiedeln müssen, sei entgegen damaliger Annahmen nicht auf das Brachgelände zurückgekehrt, berichtet Ries.

VON RONNY PAUL