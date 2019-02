Stadtverordnete streiten über Juz-Leitung und Fähre  

Mühlheim – Friedhofssatzung, Jugendzentrum und das Dauerbrenner-Thema Fähre – Gelegenheit für Diskussionen gab es für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung genug. Von Thomas Holzamer

Und die wurde ausgiebig genutzt, so etwa um die Forderung der Grünen-Fraktion an den Magistrat, die angespannte Personalsituation im städtischen Jugendzentrums schnellstmöglich zu verbessern und vor allem die derzeit unbesetzte Leitungsstelle auszuschreiben. Das Team, dessen Führung aktuell nicht besetzt ist, ist durch den Weggang einer Mitarbeiterin sowie die Elternzeit zweier Mitarbeiterinnen aktuell deutlich dezimiert.



Uneinigkeit herrscht vor allem bei der Frage nach einem überarbeiteten Konzept für die künftige Jugendarbeit der Stadt. Während die Fraktionen der Großen Koalition aus CDU und SPD vor der Ausschreibung zunächst eine Neufassung des bestehenden Konzepts fordern, sehen die Grünen die Reihenfolge genau andersherum. Gerade ein solches Konzept müsse gemeinsam mit der neuen Leitung ausgearbeitet werden, argumentiert deren Fraktionsmitglied Bernhard Feig. „Wer soll in einer solchen Situation das Konzept erstellen, wenn das verbleibende Team auf dem Zahnfleisch geht?“

Das sieht man bei den Christdemokraten ein wenig anders. Eine Leitplanung sei unverzichtbar, um die künftige Entwicklung der Jugendarbeit in der Stadt festzulegen, die die neue Leitung mit ihrem Team später mit Leben füllen soll. Ihm erschließe sich nicht, warum der Magistrat an dieser Stelle nicht längst tätig geworden sei, denn auch dieser wolle als Personalgremium erst wissen, was er ausschreiben soll, erläutert Alexander Krey (CDU).

Ein Konzept gebe es zwar, dieses werde jedoch nicht vorgelegt, mahnt Grünen-Fraktionschef Volker Westphal an. Das bestätigt Erste Stadträtin Gudrun Monat stellvertretend für den Magistrat und spricht von einem Dissens in der Verwaltungsleitung. Ein gefordertes Konzept sei bereits erstellt. Angesichts der dünnen Personallage sei dies jedoch nicht sehr umfangreich geworden und habe aus diesem Grund den Magistrat nicht passiert. Ausschreiben könne man die Leitungsstelle jedoch trotzdem. Es gebe ein Konzept, und wer sich auch einen Stelle in diesem Bereich interessiere, wisse auch, auf was er sich bewerbe, erläutert sie.

„Ich sage bereits seit einem Jahr, die Stelle muss besetzt werden, aber sie wird nicht ausgeschrieben“, so Monat. An dieser Stelle herrsche jedoch ein Patt im Magistrat und es werde blockiert. Letztlich bleibt es an diesem Abend jedoch bei der Erkenntnis, dass zu diesem Thema noch Gesprächsbedarf in den Fraktionen herrscht – der Antrag wird für die kommende Sitzungsrunde zurück in die Ausschüsse verwiesen.

Ebenso ergeht es dem Grünen-Antrag, die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die Stadt in Auftrag zu geben. Für das habe man bereits 2015 Geld in den Haushalt eingestellt, getan habe sich seitdem nichts mehr, erläutert Feig. Dadurch habe man inzwischen gleich mehrere Chancen auf dementsprechende Fördergelder verpasst, mahnt er. Stattdessen hatte die Große Koalition einen Änderungsantrag vorgelegt, der vorsieht, diese Mittel stattdessen für konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz zu verwenden. „Wir wollen lieber konkrete Ideen angehen, die hier schon beschlossen wurden“, bekräftigt Petra Müller (CDU). Denn auch im Fall von Fördergeldern, beispielsweise für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts oder das Schaffen der Stelle für einen Klimaschutzbeauftragten, handele es sich immer nur um eine finanzielle Unterstützung verbunden mit einem Eigenanteil, den die Stadt selbst tragen müsse.

Uneinigkeit herrscht auch beim Thema Fähre, für die die Grünen vom Magistrat einen Plan zur Inbetriebnahme sowie ein verbindliches Datum für diese fordern. Gemeint sei damit vor allem der Wunsch nach regelmäßigen und verbindlichen Berichten des Magistrats zum aktuellen Stand, erläutert Feig. Ähnlich sehen es auch die Bürger für Mühlheim. Zumal inzwischen auch der Main-Kinzig-Kreis erklärt habe, die Stadt Maintal mit einem Betriebskostenzuschuss von 50 000 Euro zu unterstützen, erläutert Bürger-Fraktionsmitglied Petra Schneider. „Sie erwecken den Eindruck, dass mit einer Entscheidung alles erledigt ist, kritisiert Alexander Krey. Dabei liege der Spielball aktuell nicht bei der Stadt Mühlheim, verweist er auf die jüngste Mitteilung des Kreises Offenbach (wir berichteten). Dabei handele es sich um eine am runden Tisch zwischen den Verwaltungen zweier Kreise und zweier Kommunen getroffene Abmachung. „Drei haben inzwischen geliefert, jetzt ist Maintal dran“, sagt er. Dort sollen die Stadtverordneten im März über eine finanzielle Beteiligung des Stadt Maintal entscheiden. Erwartungsgemäß fällt somit die Abstimmung über den Antrag aus, der mit den Stimmen der Koalition abgelehnt wird.

Beschlossene Sache ist derweil die Bildung eines Wahlvorbereitungsausschusses, der die Wahl zur Neubesetzung der Stelle Monats vorbereiten soll. Die Amtszeit der Ersten Stadträtin endet turnusgemäß zum 31. Dezember dieses Jahres.

Einstimmig votieren die Stadtverordneten hingegen für die vorgelegte Forstbetriebsplanung für den Mühlheimer Stadtwald, die Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie die geänderte Satzung über die Nutzung der Städtischen Notunterkünfte. Für Diskussionsbedarf sorgt zudem die Neufassung der städtischen Friedhofsordnung sowie der dazugehörigen Gebührenordnung (Bericht folgt), die letztlich mit den Stimmen der Koalition beschlossen wird.