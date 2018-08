Teile von Rodaustraße und Müllerweg für Wochen Baustellen

Sperrungen für Durchfahrer

+ © Axel Häsler Die Rodaustraße ist, obgleich keine Durchfahrtsstraße, als eine der Rodauquerungen nicht für Anwohner alleine eine wichtige Achse. An ihr liegen auch das Jugendzentrum und die Bürgerpark-Kita. © Axel Häsler

Mühlheim - Die Rodaustraße am Mühlheimer Bürgerpark und der Müllerweg in Markwald bekommen in den nächsten fünfeinhalb Wochen neue Asphaltdecken. Das ist mit Sperrungen und dem Wegfall von Parkplätzen verbunden. Von Marcus Reinsch