Theatergruppe Teilzeitdenker startet Ende Januar mit nächster Probenphase

Zwölf Jahre alt wird die Mühlheimer Theatergruppe „Teilzeitdenker“ in diesem Jahr. Und mit dem Alter wächst auch die Professionalität.

Mühlheim - So gibt es nicht nur eine neue Internetseite, sondern auch einen aktualisierten Facebook-Account der Gruppe, deren Kern sich bereits in der Schulzeit gegründet hat. „Als Alternative zur Theater-AG“, erzählt Schauspielerin Laura Mücke, die mit dabei war. „Hätte man uns damals gefragt, was mit den Teilzeitdenkern in zehn Jahren ist, hätten wir versichert, dass dann natürlich neue Leute auf der Bühne stehen würden. Aber jetzt schaut man sich die Gruppe an und wir sind immer noch da. “ Leicht sei es keineswegs, das Berufs- und das Privatleben mit dem Hobbyschauspielern unter einen Hut zu bekommen. Außerdem haben die Mitglieder inzwischen Partner oder eine Familie, die einiges an Zeit beanspruchen.

Kein Wunder also, dass die Gruppe gerade eine fünfjährige Pause hinter sich hat – und umso schöner, dass sie seit vergangenem Jahr wieder präsent ist auf der Bühne im Schanz, auf der sie seit der zweiten Aufführung 2010 immer steht. Bereits seit sechs Jahren haben die Teilzeitdenker eine Kooperation mit der Kulturhalle. Das ist auch nötig. Philippe Bender erzählt: „Die Theatergruppe agiert als freie Gruppe komplett selbstverwaltend. Demnach fällt eine finanzielle Unterstützung von außerhalb weg. Die ist aber auch nicht nötig, da wir von einigen Gruppierungen und Projekten in Mühlheim und Region tatkräftig unterstützt werden.“ Dazu gehören neben dem Schanz die Bürger- und Seniorenhilfe Mühlheim, bei der die Gruppe Mitglied ist, und die frei-religiöse Gemeinde Offenbach.

Bender führte beim aktuellen Stück „Vergessen“ (wir berichteten) Regie – und das nicht ohne Erfolg: Vier gut besuchte Aufführungen mit fünf aufwendig dekorierten und mühevoll gestalteten Spielorten legten die Teilzeitdenker hin und konnten damit 1001 Euro einnehmen. Das Geld ging an den Freundeskreis der Mühlheimer Flüchtlinge und damit wie immer an eine ehrenamtlich tätige Organisation: So spendeten die Schauspieler schon an das Theresienheim Offenbach, die Mühlheimer Behindertengruppe, an „Rettet Kinder – Rettet Leben“, das People’s Theater, an den Verein Nuona/Burkina Faso und an „Lichtbrücke. Hilfe für Bangladesch“. Die Spendenziele macht die Truppe immer gemeinsam aus – manchmal abhängig vom Stück.

In „Vergessen“ beispielsweise ging es um Krieg, Gewalt und Flucht. Die Schauspieler setzen den Fokus bei der Auswahl bewusst auf ernste und sozialkritische Themen: Sie wollen nicht nur zur Unterhaltung auf der Bühne stehen, sondern dabei zum Nachdenken anregen. Das könne auch daran liegen, dass einige Aktive in Richtung Schauspielerei oder Theater studieren und zwei ehemalige Mitglieder mittlerweile hauptberuflich als Schauspieler tätig sind. „Da stellt sich einfach die Frage, was Theater überhaupt ist“, erläutert Mücke, „und was man damit aussagen möchte.“

Spielorte gab es beim aktuellen Stück einige. Der Bühnenaufbau umfasse mittlerweile immer mehr Zuschauerraum und beziehe so das Publikum mehr ein. Damit habe sich auch die Erwartungshaltung der Besucher verändert. Während die meisten anfangs Komödien erwartet hätten, sei es mittlerweile bekannt, dass die Stücke der Teilzeitdenker ernsthaft seien – angefangen 2013 mit der Aufführung von „Für Niemand“ nach dem gleichnamigen Jugendbuch von Thomas Elsässer, den sie sich damals für die Umsetzung mit ins Boot geholt hatten.

Und wie geht es weiter mit der Gruppe? Tatsächlich steht schon die nächste Produktion an: Ende Januar geht es los, es gibt schon eine erste Stückauswahl, aber die finale Entscheidung treffen die Mitglieder gemeinsam. Und dann heißt es erst einmal proben, proben, proben. Wer Spaß am Theaterspielen hat, über 16 Jahre alt ist und gerne mitmachen möchte, kann sich per Mail an theatergruppeteilzeitdenker@gmx.de wenden.

