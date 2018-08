Frau bei Karambolage am Main verletzt

Mühlheim - Für Unfälle zwischen Radfahrern gelten die gleichen Regeln wie für welche mit Autos. Vor allem, wenn eine Unfallflucht folgt, ein Beteiligter also einfach weiterfährt, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wie vergangenen Sonntagabend auf dem Mainuferweg an der Dietesheimer Schleuse. Dort waren eine 23-Jährige und ihre 19-jährige Schwester auf Rädern Richtung Mühlheim unterwegs, als ihnen drei Männer ebenfalls auf Velos entgegen kamen. Einer der drei sei in Schlangenlinien gefahren und gegen den Lenker der älteren Frau geprallt, weshalb sie stürzte und sich verletzte. Das berichtete die Polizei gestern. Die Männer hielten zunächst wohl an und erkundigten sich nach dem Befinden der Gefallenen. Dann aber seien sie einfach ihres Weges gerollt, ohne Daten zu hinterlassen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher war der Beschreibung nach ein Dunkelblonder Ende 30 mit Dreitagebart und einer kurzen Hose. Sein Oberkörper war frei, er hatte ein Tattoo auf dem Oberarm und einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sollten sich unter 06183/91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern der Polizei melden. (mcr)

