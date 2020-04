Zeit für Erfindergeist: Ungewöhnlicher Gesichtschutz in Zeiten von Corona

Keine Frage – mit dem Corona-Zeitalter ist der große Moment für all die Daniel Düsentriebs gekommen. Fantasie und Erfindergeist sind gefragt, vor allem für die Produktion von Schutzmasken für Mund und Nase.

Mühlheim – Politiker haben diesen Weg diese Woche zur Eindämmung der Corona-Pandemie erkoren. Frank Deiß von der Mühlheimer Firma Mefatech vertreibt Medizintechnologie und Druckerfarben. Mit einem befreundeten Unternehmen in Rodgau bietet er jetzt ein selbst kreiertes „PET Face Shield“ an.

„Es sind manchmal Kleinigkeiten“, staunt der Geschäftsmann in einem Hinterhof am Zeppelinring selbst über seine Idee. Der Betrieb eines Bekannten ist spezialisiert auf Kunststoffverpackungen. Mit ihm entwickelte Deiß das schlichte Gesichtsschild, das aus nur zwei Komponenten besteht: einem zwei Drittel großen Kreis mit zwei Auslassungen auf beiden Seiten oben. In die werden die Laschen eines Bands gezogen, das um den Kopf geführt und festgezurrt wird. Beide Teile sind aus Polyethylenterephthalat, bekannt von der „unkaputtbaren“ und vielfach verwendbaren PET-Flasche. „Dieses Material ist zertifiziert und umweltfreundlich, kann in den gelben Sack geworfen werden“, argumentiert der Dietesheimer Düsentrieb. „Das Shield ist verträglich, das Plastik stinkt nicht und der Grundstoff ist verfügbar, kann im Land hergestellt und verarbeitet werden, muss also nicht lange Transportwege zurücklegen.“

Es werde auch kein Gummiband benötigt, das reißen könnte. Der Schutz ist 300 Mikrometer stark und 40 Gramm leicht, kann flach hingelegt und so einfach gereinigt werden. „Das ist hygienisch besser und preislich günstig“, wirbt der Initiator. Zusätzliche Arbeitsschritte und Lieferanten seien nicht nötig, „alles kommt aus einem Haus“. Und das kann bis zu 300 000 Stück pro Tag produzieren, 5000 pro Stunde.

All diese Vorteile waren für den Ideengeber entscheidend: „Es passt alles.“ Kurz vor der Wiederöffnung der Läden bot er das Face Shield einer Geschäftsführerin an, die mehrere Schuh-Läden leitet. „Sie war total begeistert und hat gleich 100 Stück für ihre Filialen mitgenommen.“ So könne sie die gesetzlichen Vorlagen erfüllen.

Mefatech könne die Artikel „für kleines Geld, kommissionieren, in Einheiten von 20 Stück verpacken und versenden“, sagt Deiß. In die Kartons legt er noch Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt. Für Großhändler stehen freilich andere Formate bereit. Wie bei den Druckerpatronen sei zudem ein sogenanntes Drop Shipping möglich, also der Versand im Auftrag und mit dem Etikett anderer Händler.

„Wir befinden uns aktuell in der Angebots- und Prüfphase“, sagt Deiß. Er habe bereits medizinische Zertifikate und die Sicherheitsbescheinigung, die CE-Konformität, beantragt. „Ohne dieses Papier kannst du normalerweise ein neues Produkt nicht verkaufen“, erläutert der Erfinder. Doch wegen der Krise wurde so manche Vorschrift vom Robert-Koch-Institut gelockert. Der Rodgauer Hersteller hat das Shield zudem zum Patent angemeldet. Es kann auch bedruckt werden, auf die ersten Modelle hat die Firma den Wunsch „bleib gesund“ in mehreren Sprachen aufgebracht.

Noch gingen keine riesigen Aufträge ein. Aber durch seine Kontakte in die Medizinbranche brachte der Mefatech-Chef das Produkt schon in die ersten Kliniken und in die Praxis eines Gesichtschirurgen. Von Apothekern und Buchladen liegen Anfragen vor. Doch um Umsatz und Gewinne geht es Deiß und seiner Lebensgefährtin Sonja Bennig nicht. „Es ist der Gedanke, ich helfe Euch“, betonen beide.

Infos im Internet unter mefatech.de oder telefonisch unter der 06108 824311.