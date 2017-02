Verletzte nach Brand in Küche

Mühlheim - Zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren sowie deren Großeltern im Alter von 75 und 77 Jahren mussten am Samstag nach einem Brand mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht werden.

Kurz nach 13 Uhr hatte der Großvater die Feuerwehr alarmiert, weil in der Küche seines Einfamilienhauses an der Birkenwaldstraße ein Feuer ausgebrochen war. Seine Versuche, die Flammen zu löschen, scheiterten. Die Großmutter und die beiden Enkel wurden von den Einsatzkräften über die Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet, da ihnen durch den Qualm der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten war. Das Feuer in der Küche hatten die Brandschützer schnell gelöscht.

Nach Angaben der Polizei ist als Brandursache ein aus Versehen eingeschalteter Herd zu vermuten, der darauf abgestellte Gegenstände in Brand gesetzt hat. Die gesamte Einrichtung der Küche sei zerstört, berichtet die Polizei weiter. Sie schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim war laut Stadtbrandinspektor Lars Kindermann mit 18 Kräften am Brandort. Unterstützt wurden sie vom Notarzt, dem Rettungsdienst und der DLRG. (clb)

