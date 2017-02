Der Mühlheimer Haushalt ist genehmigt

Mühlheim - Die beim Kreis ansässige Kommunalaufsicht hat den Mühlheimer Haushalt 2017 genehmigt. Unterm Strich steht ein hauchdünnes Plus. Das erlaubt den Verzicht auf die Erhöhung von Steuern oder Gebühren. Nächstes Jahr wird’s aber wohl schon wieder enger. Von Marcus Reinsch

Der Segen ist da. Die Kommunalaufsicht, die über die Finanzdisziplin der Städte im Kreis Offenbach wacht, hat den Mühlheimer Haushaltsplan für das laufende Jahr ohne Auflagen genehmigt. Das ist wichtig, weil die Stadt erst mit diesem grünen Licht richtig handlungsfähig wird. Nun ist zum Beispiel der Weg frei für elementar wichtige Vorhaben wie den Bau der neuen Kindertagesstätte an der Wilhelm-Busch-Straße, ohne die die Betreuungssituation in Mühlheim nicht angespannt wäre, sondern schlicht hoffnungslos würde.

Außerdem ist das Geld für die Sanierung der Sportanlage Dietesheim mit Halle und Kunstrasenplatz, Investitionen der Feuerwehren und die groß angelegte Studie zur Umgestaltung der Verkehrsführung der Offenbacher Straße, sprich: Einspurigkeit der B43-Nord, frei. Außerdem kann das Projekt Sportanlage Lämmerspiel auf den Weg gebracht werden, zählt Bürgermeister und Kämmerer Daniel Tybussek auf. Darüber hinaus seien der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität und die Sicherheit wichtige Säulen des Zusammenlebens in der Mühlenstadt. So könne jetzt auch die zusätzliche Stelle bei der Ordnungspolizei besetzt werden. Der im Dezember beim Kreis eingereichte Haushaltsentwurf sieht 61.506.422 Euro Einnahmen und 61.369.960 Euro Ausgaben vor. Unterm Strich ergibt sich so ein kleiner Überschuss von 136.462 Euro. Steuer- oder Gebührenerhöhungen sind nicht vorgesehen.

Dabei wäre, weil die für Immobilien- und Baugrundeigentümer maßgebliche Grundsteuer B in Mühlheim weiterhin bei 450 Prozent und damit unter dem Landesdurchschnitt liegt, „eine Erhöhung ein durchaus realistisches Szenario“, verweist Tybussek. Denn Gemeinden, die keinen ausgeglichenen Etat vorlegen können, müssen den Grundsteuersatz mindestens 10 Prozent über dem Landes-Schnitt ansetzen. Das mahnt dann spätestens die Kommunalaufsicht an und macht es im Ernstfall zur Bedingung für die Haushaltsgenehmigung. An Mühlheim ist, weil sich das Zahlenwerk ins Mini-Plus rechnen ließ, dieser bei Bürgern aus naheliegenden Gründen unpopuläre Kelch vorbeigegangen.

Für Tybussek ist das ein sehr gutes Ergebnis, weil es zum einen der zweite ausgeglichene doppische Haushalt seit dem Jahr 2009 ist und andererseits „keine Steuern erhöht oder Vereinszuschüsse gesenkt werden müssen, wie es in anderen Kommunen im Kreis der Fall ist“. Grundsätzlich herrscht, was die Bewertung des Ergebnisses betrifft, die übliche Uneinigkeit zwischen Opposition und Großer Koalition. In der Diskussion der Volksvertreter stellt sich immer wieder die Frage, ob Mühlheim wirklich auch selbst angemessen spart oder nur dank höherer Einnahmen aus dem sogenannten Kommunalen Finanzausgleich zur schwarzen Null fähig wird.

Aus Tybusseks Perspektive ist die Sache klar: „Unser verantwortungsvoller Umgang mit dem Steuergeld der Mühlheimer und die erhöhten Zuwendungen durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs haben unsere finanzielle Situation weiter stabilisiert“, sagt er. Insgesamt bleibe die Haushaltslage „angespannt“. Heißt: Das nächste Jahr wird spannend. Neben der Schuldentilgung müssten dann auch Auflagen der Kommunalaufsicht erfüllt werden. Dazu gehöre die Fortsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, der Abbau der Altverluste und die Fortführung des Haushaltsausgleichs. Tybussek: „Wir werden wie in den letzten Jahren enorme Anstrengungen erbringen müssen.“

