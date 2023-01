Alle folgen Pebbles

Von: Michael Prochnow

Das MKV-Dreigestirn: Die neue Vorsitzende Nadine Wahl (von links), die neue Zugmarschallin Alexandra „Pebbles“ Sommer und Vizekanzler Dr. Bernd Kugler. © Prochnow, Michael

Pebbles führt den Rosenmontagszug an! Der Mühlheimer Karnevalverein (MKV) hat in der Willy-Brandt-Halle eine neue Zugmarschallin gekürt, seine Vorsitzende Nadine Wahl lüftete jetzt das Geheimnis: Alexandra Sommer führt die Närrinnen und Narrhalesen von Dietesheim nach Mühlheim und zurück, eine Autorität im Vereinsheim an der Siemensstraße, die im MKV schon seit 40 Jahren das Zepter schwingt.

Mühlheim – Eigentlich wollte sie ja mal Prinzessin sein. Mit diesem Wunsch schloss sich die Zwölfjährige den Fastnachtern an. Zum Start ihrer närrischen Karriere wirbelte sie den Majoretten-Stab. Dann schloss sie sich den Tänzerinnen an, trainierte bald eine Jugendgruppe. Bei den Firedrums blies sie die erste Trompete, vertrat die musizierenden Karnevalisten im Vorstand. Ihr Weg führte sie zu den Gaga-Damen, wo sie erneut das Tanzbein und auch Büttenreden schwang. Selbst als Sängerin heimste sie Applaus ein.

„Eine kurze Auszeit gönnte sie sich, doch nach zwei Jahren ohne uns, länger ging es nicht, kam sie zurück zum MKV, zu unseren Schellen“, verkündete die Vorsitzende Pebbles ihren Anschluss an die Schellennarren. Die führten nun die Kameradin aus ihrer Mitte auf die Bühne, wo sie zuerst die Robe erhielt. Der Umhang möge seine Trägerin „beschützen und ihr Würde verleihen“.

Auch den Orden an der schweren Kette um ihren Hals möge sie in Ehren tragen, schlug Kanzler Thomas Lauf einen würdevollen Ton an. Das Amtszeichen sei ein „groß’ Begehren“ wie auch das Zepter, das sie aus den Händen ihrer Vorgängerin entgegennahm. Auch dieses Element der Insignien sei „anderer Begier, wird es geraubt, um dich in Verlegenheit zu bringen, musst du es auslösen mit nahrhaften Dingen“.

Zugmarschallin Sommer, Jahrgang 1969, lebt seit ihrer Kindheit in Mühlheim. Sie ist geschieden, hat keine Kinder, aber Hund und Katz’, verrät sie. Ihren Spitznamen „Pebbels“ hat sie weg, seitdem sie mit ihrer Klassenkameradin Regina in den MKV eingetreten ist. Die Regentin war mit dem Bruder der Freundin befreundet, Regina hatte beschlossen, dass die beiden „Pebbels und Bamm Bamm“ nach den Figuren der bekannten „Familie Feuerstein“ heißen.

„Alex ist die treueste Seele, die ich kenne“, schwärmte Nadine Wahl, deren kleiner Sohn sie „Oma Glitzer“ taufte. Sie besuchte nach dem Realschulabschluss an der Friedrich-Ebert-Schule die Höhere Handelsschule, begann eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellten. In den 90ern war sie in zwei Kanzleien in Offenbach beschäftigt, bevor sie zur Nassauischen Heimstätte Frankfurt wechselte. Seit 2003 ist sie dort Sachbearbeiterin in der Debitorenbuchhaltung.

Fast schwerelos: Die Flying Starz des MKV scheinen auf der Bühne der Willy-Brandt-Halle zu schweben. © Prochnow, Michael

Sehr emotional nahm Vanessa Weber, die „eiserne Zugmarschallin“, und der mit Abordnungen vieler Fastnachtsvereine voll besetzte Saal Abschied von ihrem Amt. Wegen der Corona-Pandemie blieb „Vani“ mit dem roten Wuschelhaar stolze drei Jahre im Amt. Auf einem Schawellche’ am Pult stehend bedankte sie sich bei ihren Begleitern, bleibt aber als Zweite Vorsitzende im Spitzenteam des MKV.

Das Programm lockerten die Firedrums mit kräftigem Gebläse auf. Die fünf- bis neunjährigen Mädchen der „Rasselbande“ sprangen als Pocahontas über die Bühne, den Vogel aber schossen die „Flying Starz“ ab: Leiterin Sabrina Fonzetti vermittelte mit knallbunten Gewändern und einer anspruchsvollen Choreografie mit unzähligen Elementen eine fabelhafte Erzählung. Der Fonzetti-Stil baut auf einen mannigfachen Musik-Mix und einer tänzerischen wie mentalen Höchstleistung über elf Minuten.

Die 26. Zugmarschallin im 66. Jahr ihres „Lieblingsvereins" rief dazu auf, Sorgen und Nöte beiseite zu legen, sich bespaßen und „es mit mir krachen lassen".