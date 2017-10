Düfte von Rosenholz bis Kohle auf der Whisky-Messe

Mühlheim - Zum zweiten Mal veranstalten die beiden Mühlheimer Experten Petra und Stephan Buschhaus eine Whisky-Messe. Von Michael Prochnow

Aussteller von Aschaffenburg bis Wiesbaden laden in den Räumen der Awo ein, gute Tropfen aus Brennereien in Schottland, Irland und Schweden zu kosten – und zu kaufen.

Sie tragen Bart, Vollbärte, die bei manchem bis auf die Brust reichen, bevorzugen dunkle Pullover mit dicken Buchstaben drauf oder stehen mit dünnen T-Shirts hinterm Tresen. Von der anderen Seite reichen sie ein kleines Glas mit Stil herüber, das sie eben noch an einem Band um den Hals getragen haben, lassen sich zu einem Wortschwall vorsichtig einen kleinen Schluck einschenken, als handle es sich um ein explosives Gemisch.

Dann schwenken sie das Glas huldvoll, stecken immer wieder ihre Nase tief in das Gefäß, in dem ein bernsteinfarbener Schluck hochschwappt. Schließlich wird das Kristall andächtig an die Lippen geführt, der Inhalt mit hochgehaltenem Haupt eingenommen und immer wieder über die Zunge geführt, bevor er seinen Weg in den Schlund antreten darf. Danach wird das Erlebnis wiederum wortreich kommentiert.

Es ist eine Zeremonie, ein Ritual. Viele der Whisky-Jünger, die den ganzen Nachmittag in der Wohnzimmer-Atmosphäre der Awo-Räume von einem Stand zum anderen ziehen, könnten am Abend mit dem Auto heimfahren, so wenig Alkohol haben sie konsumiert. Was ein wahrer Anhänger der edlen Destillate überhaupt nicht könnte, ist Cola auf den Schatz aus den dickbauchigen Flaschen mit den kunstvollen Etiketten zu gießen.

„Allein der Gaumen zählt“, erklärt Stephan Buschhaus auf die Frage, welche der unzähligen Sorten gerade besonders angesagt ist. Manche bevorzugen den Geschmack von gekochtem Schinken, andere den warmer Butter, dritte wiederum den Duft glimmender Holzkohle, von Mandel oder Rosenholz. Die Note gewinnt das Destillat im Fass. Traditionell werden erst solche benutzt, in denen die Amerikaner schon Bourbon gelagert haben. Danach kommt der Whisky meist in Fässer, die zuvor Sherry enthielten.

So ein Bourbon-Fass ist grundsätzlich aus Missouri-Eiche gefertigt. Durch Ausbrennen werden die Poren des Holzes geöffnet, die Phenole strömen aus und markieren den Whisky. Ob er obendrein einen leichten Papaya- oder Mango-Geschmack verbreitet, hängt vom Boden ab, auf dem der Baum gestanden hat. Buschhaus preist St. Kilians White Day an, ein Produkt aus der ersten deutschen Destille, die nach schottischem Muster brennt.

Der Experte erteilt dem einzigen Ahnungslosen im Saal eine Unterrichtsstunde für Anfänger, erzählt vom Mash Tun, dem Maischbottich, der exakt 5,50 Meter Durchmesser hat und 2,20 Meter hoch ist, vom Gärprozess und vom „Kochen“ bei 65 bis 67 Grad, von Brennblasen und zwei bis acht Meter langen Schwanenhälsen, durch die das Stöffchen in Wolken zieht, um dann, Tropfen um Tropfen, aufgefangen zu werden.

Ehefrau Petra steht auf dem aktuellen Kult-Geschmack, die rauen Whiskys von der Islay-Insel im Westen Schottlands, die an Lagerfeuer-Romantik unter freiem Himmel erinnern. Stephan kennt die Glenfarclas, die eine breite Vielfalt an Sorten wie die süffig-fruchtigen Speyside hervorbringen.

Dass die kostbaren Produkte immer mehr Freunde finden, haben die Buschhaus’ in ihren Läden und der Bar an der Bahnhofstraße erfahren. Nach fast zehn Jahren wurde es ihnen zu viel, sie mussten auch ihren eigentlichen Berufen „ihren Mann“ stehen.

Doch mit dem Rückzug aus der Whisky-Welt waren ihre treuen Kunden so gar nicht einverstanden. Regelmäßig standen sie vor der Haustür, fragten um Rat und gaben Bestellungen auf, berichtet der Polizist. Inzwischen laden sie kleine Kreise von Kennern zu Kitchen-Tastings zwischen die urigen Möbel aus dem 19. Jahrhundert in ihrer Küche ein. Da gibt’s dann wie in der Messe auch mal Bitterschokolade oder Whisky-Pralinen zum Malt.