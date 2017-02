Mühlheims Rosenmontagszug lockt Narren an

Mühlheim - Der größte Lockruf der Mühlenstadt ist auch der schönste. Gestern schlängelten sich rund 90 Nummern beim Rosenmontagszug. Er war farbenprächtig wie selten. Von Michael Prochnow

So ein Bäckermeister hat’s nicht leicht. Hans-Peter Schwenger hat sich zwar längst zum Rentner befördert. Doch die sind ja bekanntlich schwerer beschäftigt. Da steht er also mit der Kamera um den Hals und einem Klemmbrett in der Hand, soll jeder Nummer Punkte geben für Kostüme, Auftritt, Originalität… Der Job der Juroren, die sich entlang des närrischen Lindwurms unters Volks gemischt haben, ist diesmal noch heikler.

+ © M. Denn der Trend geht wieder hin zum Kunterbunten. Die Kitas machen es seit vielen Kampagnen vor. Eltern und Sprösslinge von „Frau-Mutter-Kind“ schreiten heuer in gelber oder orangefarbener Verpackung und Plastikschleifen als Bonbons. Die „Wilden Zwerge“ wieseln als Märchenfiguren, ziehen ein Mini-Schloss mit sich. Bei der „Arche Noah“ ist der Name Motto, die „tierische“ Truppe hat natürlich den Kahn ihres Patrons im Schlepptau.

Apropos Kahn: „Fährtse odder fährtse net?“ Die Grünen fordern mit einer Fähre voller Bobbycars, dass sich Stadt und Kreis um ein neues Gefährt bemühen. Traditionell einen großen Motivwagen gestalten die Feuerwehrleute aus Mühlheim und Lämmerspiel. „Mauer ist out – Make Amerika open again“, „Macht Amerika wieder auf“, plädieren die Brandschützer mit Freiheitsstatue und Weißem Haus.

Die aufwendigsten Szenen aber ziehen die Keweler Eisbären, Isgemer Jungs und Bube’ durch die Mühlenstadt. Die jungen Narren aus Bruchköbel haben wohl einige Schreiner in ihren Reihen, drehen Aladdins Riesen-Wunderlampe vor einem Palast und schleppen Obelix’ Haus und Troubadix hinter Gittern durch die Gassen, alles aus schwerem Holz und Reet.

Da macht sich die Taktik des Karnevalvereins bezahlt, der viele Kontakte pflegt. Zum Beispiel zu den Guggemusikern aus dem Alemanischen.

+ Weiße Weste? Im Alter dieser jungen Damen (oben) sowieso. Für den Rosenmontagszug griffen viele Menschen auf und an den Straßen aber auch gerne tief in Farbtopf und Kostümschrank. © M. Von dort kommen zudem die Hexen mit den Masken, die auch mal eine Prinzessin am Straßenrand mitnehmen oder einer Maid die Knöchel mit Paketband verkleben, damit sie den Hexensprung übt. Köstlich! Zu den bunten Gruppen zählen auch die Herz-Damen der Turngemeinde, die DJK-Jugend im Sportdress, das KaKaM-Männerballett als Astronauten, Crazy Ladies, Blumenfrauen, Krokodile, Feen. Und viele Garden marschieren in imposanter Doppelreihe – wie die Babbscher, die mit ihren Karton-Autos „Aus dem Stau mit Helau“ kommen. Oder die Mädchen sitzen auf offenen Cabrios.

Musik gibt’s zum Glück nicht nur aus dicken Boxen auf rollenden Discos. Toll fürs Publikum: Das starke Jugendblasorchester der Sport-Union in knallbunten Kostümen. Verpasst? Heute ziehen viele der Narren durch Lämmerspiel.