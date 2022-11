Wohnhaus brennt komplett aus: Großeinsatz der Feuerwehr in Mühlheim - Bewohner in Sicherheit

Von: Christoph Sahler

In Mühlheim brennt ein Wohnhaus und wird durch die Flammen größtenteils zerstört. Verletzt wird niemand, doch die Bewohner suchen nun eine neue Bleibe.

Mühlheim am Main - Beim Brand eines Wohnhauses in der Raabestraße in Mühlheim (Kreis Offenbach) ist am Freitagnachmittag (25. November) ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Dies berichtet die Polizei Südosthessen. Das Haus wurde dabei komplett zerstört. Laut Polizeibericht konnten sich die Bewohner des Hauses selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde demnach niemand.

Gegen 13 Uhr ging eine erste Meldung bei der Polizei ein, dass Rauch aus einem Dachfenster kommen würde. Wenige Minuten später seien Stichflammen aus dem Dachstuhl gemeldet worden. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor der Stadt Mühlheim, Christian Stiel, erklärte später gegenüber 5Vision, dass die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand worden sei, der sich bereits auf einen Dachstuhlbrand ausgeweitet hatte, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Aufgrund der Größe des Brandes und weil die Wasserversorgung wegen einer anliegenden Baustelle beeinträchtigt war, wurden schnell weitere Einsatzkräfte nachalarmiert - unter anderem die Berufsfeuerwehr Offenbach.

In Mühlheim ist ein schwerer Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. © 5Vision.Media

Brand in Mühlheim: Wohnhaus komplett zerstört - Stadt bietet Bewohnern Hilfe an

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Kripo Offenbach hat die ersten Ermittlungen diesbezüglich bereits aufgenommen. Es ist damit zu rechnen, dass das Haus erst in den nächsten Tagen betreten werden kann. Laut Stiel fanden in dem betroffenen Haus aktuell Renovierungsarbeiten statt. Dadurch seien die Flammen wohl erst spät aufgefallen. Der Brand sei zunächst in zwei Zimmern des Dachstuhls ausgebrochen. Im ersten Geschoss wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Auch der Erste Stadtrat der Stadt Mühlheim, Dr. Alexander Krey, machte sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort und gab gegenüber 5Vision ein Statement ab. Er habe bereits mit Anwohnern gesprochen, die bereit seien, Bewohner des betroffenen Hauses bei sich aufzunehmen. „Aber wir unterhalten auch eigene Unterkünfte, für Obdachlose zum Beispiel, wo wir Personen, die kurzfristig ihr Haus nicht mehr betreten können, unterkommen können.“ Auch für mittelfristige Lösungen biete die Stadt ihre Hilfe an. (csa)

Im Oktober hat in Mühlheim ein Unverpacktladen gebrannt. Der Schaden wurde in sechsstelliger Höhe geschätzt.