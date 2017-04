Müllärger in Mühlheim

Mühlheim - Mehr Sonne hat auch Nachteile: Ihr helles Licht offenbart, wo in manchem Hirn Dunkelheit herrscht. Von Marcus Reinsch

Mehrere Leser unserer Zeitung haben in den letzten Tagen dokumentiert, wie mit der üppigen Natur auch die ewige Unsitte von Menschen aufblüht, sie ohne Not mit ihrem Müll zu bedrängen. Beispiele aus eigentlich schönsten Ecken. Es hatte ein schöner Spaziergang werden sollen. Aber es wurde ein hässlicher. Und für Reinhold und Gabriela Gries auch ein trauriger. Als sie am Oberwaldsee im Dietesheimer Naherholungsgebiet unterwegs waren, um mal wieder ganz tief Luft zu holen, blieb ihnen fast der Atem weg. Am Aussichtspunkt: Überbleibsel einer Party. Flaschen auf der Holzbank, Papierknäuel auf dem gepflasterten Stück, weiterer Müll drumherum.

+ © p Nichts, was man nicht einfach hätte wegräumen können – Trinken, Essen, Saubermachen, fertig. Doch das hatte niemand getan. An Platzmangel im Mülleimer, der vier Schritte entfernt installiert ist, kann das nicht gelegen haben. Die Fotos, die den Zustand dokumentieren, zeigen auch den Behälter. Er ist leer. „So schlimm haben wir es selten erlebt“, sagt Reinhold Gries und ist kurz davor, sich Regen und Kälte zurück zu wünschen. „Das schöne Wetter verführt viele Ausflügler, an Sitz- und Aussichtsplätzen des Oberwaldsees alles rücksichtslos zu vermüllen.“

Und dabei sei das ganze Gebiet extrem spannend. Wegen der vielen Perspektiven, wegen der Steilwände des renaturierten Basaltsteinbruchs, auch weil es weit und breit nichts Vergleichbares gebe. Und wegen der Eidechsen. Deren erste Generation wurde vor einigen Jahren hierher umgesiedelt (wir berichteten). Gries nennt das Terrain „das Eidechsengebiet der Dietesheimer Schweiz“. Umso trauriger: „Sie liefen zwischen Müll rum.“

Ein paar hundert Meter weiter hat der Steinheimer Jürgen Panthöfer gerade Ähnliches erlebt. Er schickt ein Foto von einer „Entsorgung, etwa 200 Meter von der Steinheimer Straße entfernt auf dem Asphaltweg Richtung Gailenberg auf der linken Seite“. Da habe sich „offensichtlich einer unser Zeitgenossen oder eine Zeitgenossin in den Möglichkeiten der Abfallentsorgung in unseren umliegend Kommunen nicht ausgekannt. Er hat gemeint, seine Auto- und Gartenabfälle (Baumwurzel) kostenfrei im Landschutzgebiet Gailenberg entsorgen zu müssen.“

Für die richtige Entsorgung hat mittlerweile die Stadt gesorgt. Ihr Kampf und der des zum Mühlheimer Präventionsrat gehörenden „Arbeitskreises Naherholungsgebiet“ gegen Umwelt-Ignoranz gleicht dem gegen Windmühlenflügel. Auf den Gailenberg – als größtes Streuobstwiesengebiet weit und breit auch von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises geliebt – und nebendran die Steinbrüche mit ihren Seen und streng geschützten Teilen richten sich immer viele Blicke. Die von Naturschützern ebenso wie die von Besuchern, von denen zu viele ignorieren, dass die Gewässer keine Badeseen und die Ufer keine Grillplätze sind. Die Autos an den Zufahrten tragen Kennzeichen aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus.

Ein Interessenskonflikt, der dem Arbeitskreis Naherholungsgebiet wohl ewiges Leben beschert. Er wirkt nach dem Prinzip des steten Tropfens. In Kürze werden sich seine Akteure treffen, um die neuen Maßnahmen zu koordinieren, sagt Bürgermeister Daniel Tybussek gestern. Denn an warmen Tagen wird gegrillt, geschwommen, gepaddelt, gezeltet – alles verboten, worüber riesige Tafeln mit Piktogrammen und in der Saison auch Streifengänger mit und ohne Uniform unmissverständlich erzählen.

Dass das fruchtet, lässt sich an Zahlen festmachen. Die Ordnungswidrigkeiten seien sehr zurückgegangen. Und sie würden eigentlich nie von den Mühlheimern selbst begangen. 2012 habe es 50 Fälle mit 10.360 Euro Bußgeld gegeben, 2013 dann 83 mit knapp 20.000 Euro, 2014 noch 25 mit 4900 Euro, 2015 18 mit 2040 Euro und vergangenes Jahr noch fünf Fälle mit 2020 Euro.

„Was sich am meisten bewährt hat“, verweist Tybussek darauf, dass die Stadt vor einigen Jahren Aufklärung und Zügel mit deutlich erhöhten Strafandrohungen angezogen hat, „sind Einlasskontrollen“. An den Zugängen zum Gebiet haben Kontrolleure darauf geachtet, dass niemand beispielsweise Schlauchboot, Glasflasche oder Grill aufs Gelände schleppte, Das verringerte auch die Brandgefahr etwa durch den Lupeneffekt von Glas oder glühende Kohlen.

Als wichtigen Indikator für die Wirksamkeit des Gegensteuerns wertet der Bürgermeister auch, was unterm Strich der Mühlheim-Varian-te der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ steht: Früher kam bei der ehrenamtlichen Sammelaktion mehr als eine Tonne Müll zusammen, nach einem kontinuierlichen Rückgang waren es 2016 nur runde 600 Kilo. Durchaus gut genutzt wird auch der „Mängelmelder“ im Internet als Komfort-Abkürzung zu Zuständigen im Rathaus. Da seien von Bürgern bisher 76 Verunreinigung und Abfall gemeldet worden.