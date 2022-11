Fastnacht-Startschuss des Lämmerspieler Carneval-Vereins machen die Frauen

Rund 400 Damen haben sich beim „Ladyssimo“ von den Männern unterhalten lassen. © Prochnow

Die Fastnacht ist zurück. Die Frauen des Lämmerspieler Carneval-Vereins präsentieren ein dreieinhalbstündiges Programm - mit vielen Männern auf der Bühne.

Mühlheim – „Was gibt’s schöneres als’n Mann!“ Alex Franz muss es wissen, er sitzt normalerweise in der Mitte von elf gut gekleideten Herren. Am Samstagabend stand er allein auf der weiten Bühne der Willy-Brandt-Halle und versuchte, rund 400 Damen von seinen Vorzügen zu überzeugen. Zumindest amüsierte der Sitzungspräsident des Lämmerspieler Carneval-Vereins (LCV) seine Zuhörerinnen. Die Fastnacht ist zurück und den Startschuss gaben die Närrinnen aus dem wilden Süden mit „Ladyssimo“.

Und die Damen wissen, wie der Hase läuft. Claudia Fiala und Ute Flohrer präsentierten ein dreieinhalbstündiges Programm, das auf Stimmung und gute Laune zielte. Die Ladys wählten vor allem Beiträge fürs Auge, mit viel Rhythmus und den bekannten Ballermann-Hymnen. Da hat es ein Wortakrobat wie der Präsident in Sandalen, weißen Strümpfen und Strohhut nicht einfach.

Dann lamentiert „der perfekte Mann“ auch noch, dass er so lange auf seine Frau im Bad warten müsse und am Frühstückstisch per Handy tratsche. Vielleicht kam da der Zumba-Günther mit seinen drahtigen Bewegungen besser an, Eric Höschele war in die sportlichen Klamotten geschlüpft. Überhaupt traten bei der Damensitzung fast nur Herren auf.

Ladyssimo in Mühlheim: Männer amüsieren die Damenwelt

Dazu ist das starke Geschlecht also gut, um die Damenwelt zu amüsieren, und als Männerballett gleich im Dutzend! Den Auftakt dieses Reigens übernahmen „Die Schlüsselrappler“ aus Nidderau-Niederissigheim in der Wetterau. Die „Schlabbedabber“ aus dem unterfränkischen Aufenau stampften mit weiß-grau-schwarzer Arbeitskleidung und Schminke auf, formten sich zu Menschen-Treppen und -Pyramiden, einen knallbunten Bajazzo in ihrer Mitte.

Die Tänzer des Mühlheimer Karnevalvereins hatten freilich ein Heimspiel. Die MKVler sind älter geworden, manche schlurften auf einen Rollator gestützt ins Rampenlicht. In der Mode der 20er Jahre wankten sie mit und ohne Stöcke in harmonischen Bewegungen. Flotter war da die Zugabe in kurzen Hosen und Hawaii-Hemden.

Närrinnen beim Ladyssimo in Mühlheim zeigen prächtige Verkleidungen

Mit den Kollegen von der Assenheimer Karnevalsgesellschaft aus Niddatal erfüllte ein Hochleistungs-Ballett die Halle. Die „Raumfahrer“ nutzten eine ausgefeilte Kulisse und kreative Kostüme, um bei „Außerirdischen“ zu landen. Die Gruppe begeisterte mit einer sehr schnellen, sportlichen Choreographie in individuell gefertigter, kreativer Ausstattung, riss ihr Publikum mit den Gassenhauern zum Mitgröhlen mit.

Populäre Titel sind auch die Sache der LCV-Showtime und der „Muntermacher“: „Wovon soll’n wir träumen“ von Frida Gold, Kerstin Otts „Regenbogenfahnen“, der „Kölsche Jung“ und der österreichische Bub, Udo Jürgens, sind Garanten für eine ausgelassene Atmosphäre, „aber bitte mit Sahne“, „da simmer dabei!“. Mit artistischen Sprüngen und gestähltem Oberkörper gewann „Gardemajor“ Marcel Lipphard die Herzen der Ladys. Die „Balla-Balla-Boys“ bejubelten sie für erotische Übungen mit zwei Leibern und einem roten Ball dazwischen.

Auf den Stühlen standen die prächtig verkleideten Besucherinnen bei Luca D’Arci, dem „deutschen Eros Ramazotti“, und mit „Partymann Atze“, der die Schar noch einmal richtig einheizte, bevor die Türen für alle anderen Herren geöffnet wurden. (Michael Prochnow)