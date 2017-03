Schau zeigt Glanzstücke Mühlheimer Sammler

Mühlheim - Der Mühlheimer Geschichtsverein ist im Endspurt für seine neue Ausstellung im Stadtmuseum. Diesmal werden „Glanzstücke aus Schatzkisten Mühlheimer Sammler“ zu sehen sein. Eröffnung ist am 24. März. Von Marcus Reinsch

Mancher hortet Dinge einfach nur, weil ihm Wegwerfen offensichtlich zuwider ist. Im Zweifelsfall legitimiert er das nicht zwangsläufig als Kulturgut erkennbare Ergebnis vor seinen Mitmenschen und sich selbst irgendwann als „Sammlung“. Häufiger und deutlich interessanter sind zum Glück jene Zeitgenossen in Dietesheim, Mühlheim und Lämmerspiel, die wirklich Seltenes und Sehenswertes ihr Eigen nennen. Ihnen ist die Ausstellung gewidmet, die der Mühlheimer Geschichtsverein gerade vorbereitet. Sie wird am Freitag, 24. März, um 17 Uhr im Stadtmuseum (Ecke Marktstraße / Offenbacher Straße) eröffnet.

Die Palette der Leidenschaften ist in allen Generationen groß. Die Hobbyhistoriker lenken den Blick diesmal auf Frankfurter Schreibmaschinen, Souvenirgläser, Uniform-Embleme, Mühlheimer Postkarten, Sticktücher, Masken der alemannischen Fassenacht, in Hessen produzierte Kameras und mehr. Kurz: Auf vieles, das sich nicht alleine in der Geschichte verorten lässt, sondern seine Wirkung oft mit Geschichten drumherum erzielt.

Die Schau in den drei Erdgeschossräumen des altehrwürdigen Baus firmiert unter dem Titel „Glanzstücke aus den Schatzkisten Mühlheimer Sammler“. Walter Schäfer, Herbert Schneider, Winfried Müller, Günter Schmitt, Edwin Meides, Bruno Schmück, Angelika Loewenheim und Gerda Brinkmann bestücken Wände, Fensterbänke und Glaskästen. Sie hobeln, schrauben, rücken Vitrinen zurecht, platzieren Fotos auf Tafeln, schleppen Sammelutensilien heran. Die ersten Objekte stehen bereit, um ihren Platz zu finden.

Verbindendes Element sind die Sammler selbst, die der Geschichtsverein in den letzten Monaten dank persönlicher Kontakte und auch mit Aufrufen in unserer Zeitung aufgespürt hat. Denn nicht jeder, der Sehenswertes hat, hat es mit dem Ziel zusammengetragen, es auch öffentlich zu zeigen. Bis zum 7. Mai, dem letzten Tag der Ausstellung, wird also manches Regal in privaten Wohnzimmern ungewohnt leer sein.

Wie immer wird es – das ist eine Spezialität des anderen Historienbewahrern in der Region als Vorbild geltenden Mühlheimer Geschichtsvereins – nicht einfach nur die Öffnungszeiten sonntags von 11 bis 16 Uhr (außer am Ostersonntag) geben. Die Gemeinschaft plant wiederum einige Rahmenveranstaltungen, die es jedem Besucher ermöglichen, tiefer in die Materie einzutauchen. Die genauen Termine dafür müssen noch festgeklopft werden.