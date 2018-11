Rossmann plant Riesen-Filiale in Mühlheim  

Rossmann will nächstes Jahr eine Filiale neben dem an einen Flugzeughangar erinnernden Tegut an der Schillerstraße eröffnen. Dafür werden einige alte Gebäude fallen. - Foto: Häsler

Mühlheim - Die Drogeriekette Rossmann wird eine Filiale in die Nachbarschaft des Tegut an der Schillerstraße bauen. Für die neue Immobilie mit gut 700 Quadratmetern Verkaufsfläche müssen Gebäude weichen. Ihr Abriss soll Anfang 2019 starten. Von Marcus Reinsch

Die Erfüllung des Traums von einer Drogerie ist bis Ende des nächsten Jahres angepeilt. Die Wunde, die das Aus für die Schlecker-Märkte vor Jahren in Mühlheims Ladenlandschaft gerissen hat, schließt sich. Zwar nicht im Zentrum der Stadt, aber eben auch nicht auf der für Menschen ohne Auto schwer erreichbaren grünen Wiese: Die Drogeriekette Rossmann will neben dem Tegut an der Schillerstraße eine Filiale mit mehr als 700 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen.

Genug Platz dafür gibt es momentan zwar noch nicht. Doch das ändert sich mit dem Abriss einiger Gebäude auf dem westlich an den Tegut-Parkplatz anschließenden Gelände. Die Gemäuer haben ihre besten Jahre längst hinter sich. Anrücken sollen die Bagger Anfang nächsten Jahres. Etwas versetzt werden zudem die beiden flachen Riegel mit zwei Dutzend Garagen, in denen die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnbau GmbH Stellplätze für Autos bietet.

Rossmann zählt neben den dm-Märkten und Müller zu den Platzhirschen der Drogerie-Branche. Auch in der Mühlheimer Filiale werden die Kunden das Sortiment mit, wie die Stadt mitteilt, „Schwerpunkten bei Haar- und Körperpflege, Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln“ finden.

Dabei tritt Rossmann in Gestalt der „Dirk Rossmann Immobilien Gruppe“ als direkter Investor auf. Sie betreut Projekte von der ersten Planung bis zur Fertigstellung und arbeitet dafür mit regionalen Dienstleistern wie Architekten, Fachplanern und Projektentwicklern zusammen. Darüber hinaus übernimmt sie auch die Vermietung und Betreuung von Wohnungen, Praxen und Einzelhandelsgeschäften im Bestand.

Bürgermeister Daniel Tybussek freut sich, „dass es uns und insbesondere unserem Fachbereich für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften gelungen ist, mit der Ansiedlung einer Rossmann-Filiale (...) einen Drogeriefachmarkt nach Mühlheim zu holen“. Die Voraussetzungen dafür seien „mit einer Grundstücksneuordnung gemeinsam mit der Wohnbau geschaffen worden. Dadurch sei es möglich, „auch die Standortattraktivität für einen der bekanntesten Anbieter im Drogeriesegment in Deutschland langfristig zu gewährleisten“.

Gelungen sei außerdem, „den nachhaltigen Plan der Stadtentwicklung weiter zu verfolgen, Märkte nicht in Einkaufszentren oder auf der grünen Wiese anzusiedeln, sondern auch für eine gute fußläufige und zentrale Erreichbarkeit zu sorgen“. Selbst eine gute Busanbindung befinde sich in unmittelbarer Nähe der Märkte an der Schillerstraße. Damit befriedige die Stadt „ein lange geäußertes Bedürfnis aus der Bevölkerung“.