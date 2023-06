Mühlheimer Maimarkt lockt viele Besucher auf die Bahnhofstraße

Von: Michael Prochnow

Gute Stimmung: Auf dem Maimarkt rund um Bahnhofstraße und Brückenmühlparkplatz feiern die Mühlheimer bei milden Temperaturen. © m

Bei bestem Wetter beging Mühlheim am Wochenende seinen Maimarkt. Besucher konnten netzwerken, schlemmen und Musik genießen - und dabei die Angebotsvielfalt der Mühlenstadt entdecken.

Mühlheim - Kann man auf dem Maimarkt einen Sportwagen verkaufen? Im Prinzip ja, aber im Autohaus geht‘s dann doch besser ... Trotzdem schwärmen auch die Vertreter der größten Produkte auf der Einkaufsmeile Bahnhofstraße und Brückenmühle von der Aktion der „Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte“ (GMF). Zwei Tage lang schlendern Menschen aller Generationen über die Zeil der Mühlenstadt, in der fliegende Händler und ein ausgewogenes Kulturprogramm die Angebote der Ladeninhaber bereichern.

Selbst das Wetter spielt mit – und das ist ein knallharter Faktor, der den Erfolg der Freiluft-Veranstaltung maßgeblich beeinflusst, da sind sich alle Beteiligten einig. Nicht zu kalt, nicht zu heiß, nicht zu nass – und trotzdem ist der Zeitpunkt nicht ganz optimal gewählt: Der Samstagabend endet für viele etwas früher als gewohnt. Nicht der kühle Wind vertreibt sie vom Trubel im Herzen Mühlheims, es ist wohl das Pokalendspiel im Fußball, das sie in die Stuben zieht.

Das spürt die „Spit Party Band“ mit den Imbiss- und Getränkeständen auf den Parkplätzen, die zu fortgeschrittener Stunde auf so manche verlassene Garnitur blickt. „Es war ein bisschen schwächer als im Vorjahr“, sagt Michael Hamrodi. Mit einem Team vom Schanz bereitet der Koch vor allem Pommes mit hausgemachter Chili-Käse-Soße. Auch die Karte des Ski- und Freizeitvereins ist mit Sommerweinen und Cocktails passgenau auf das Fest abgestimmt.

Mal was Neues probieren

Hessen-Tapas und afrikanische Spezialitäten verlocken, doch mal was Anderes zu probieren. Vielleicht eine Probefahrt mit einem neuen Wagen? Geht natürlich nicht, gucken und informieren dagegen schon. „Nein, wir verkaufen heute keines unserer Modelle“, winkt Thomas Gronau ab. Für den örtlichen Suzuki-Händler wie für seine Mitbewerber aus den Häusern der Autostadt am Main heißt es, „dabei sein ist alles“. So hat er zahlreiche Kontakte geknüpft, die in den nächsten Wochen in den Geschäftsräumen erscheinen werden, weiß er aus Erfahrung. Ähnlich wirkt der Markt für Romina Brehm. Die Augenoptikerin gewinnt Brillenträger mit flotten Gestellen aus Barcelona in knalligen Farben, auf die sie zehn Prozent Rabatt gewährt. Dazu eignet sich der Rummel, Familienangehörige sind dabei und können sagen, wie ein Modell steht. Ansonsten macht das Team viele Termine für die Prüfung der Sehfähigkeit aus.

Auch den Buchladen räumen die Einkaufsbummler nicht aus, bestätigt Thomas Bahl. „Unsere Bemühungen kommen nicht immer zu 100 Prozent wieder rein“, erläutert der Buchhändler, „aber du musst präsent sein“. Viele Leseratten verbinden aber das Abholen bestellter Werke mit dem Besuch des Maimarkts. Vorm Fenster stehen Jugendleiter Jan Olschok und weitere Mitglieder des Musikvereins und versuchen, Kinder fürs Instrumentenspiel zu gewinnen. „Wir haben schon viele Schnupperstunden vereinbart“, freut sich Olschok.

Margot Lotz und Carmen Winkler vom Modehaus strahlen übers ganze Gesicht. Bei ihnen ist ständig Betrieb, die ältere Kundschaft komme vor allem nach den Hinweisen in der Zeitung, unterstreichen die Frauen. „Sonst gehen die Leute samstags einkaufen oder in den Garten, diesmal sind sie hier.“ Und sie kaufen auch eifrig, bestätigten die Damen.

„Etwas abgehängt“ bezeichnet Frank Gerschewski den aktuellen Standort für sein Kaffee-Mobil, das diesmal bei den Pavillons für Geschenk- und Fanartikel, zwischen Hörgeräten und Insektennetzen steht. Gegessen wird immer, also bilden sich immer wieder lange Schlangen vor den Grills und am Lebensmittelladen der Griechen. Ihr Resümee steht an den beiden Tagen für viele: „Alles läuft!“

