Neubau Markwaldschule: Stadt sucht Weg, beim Kreis-Entwurf mitzureden

Mühlheim - Um den Neubau der Markwaldschule bahnt sich ein gefährlicher Streit zwischen der Stadt Mühlheim und dem Kreis Offenbach als Schulträger an. Von Marcus Reinsch

Denn ein Bebauungsplan soll dafür sorgen, dass der Kreis rund acht Millionen Euro nicht in den von ihm bevorzugten Gebäuderiegel steckt, sondern in einen aus städtischer Sicht für Schüler, Anwohner und Natur besseren Bau in L-Form. Landrat Oliver Quilling (CDU) reagierte gestern unaufgeregt. Erstmal.

Dass die Markwaldschule in ihrer heutigen Gestalt keine Zukunft hat, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Die Immobilie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Und vor allem ist sie mit Blick auf die steigenden Kinderzahlen im Schulentwicklungsplan zu klein.

Also gibt’s einen großen Ersatzneubau. Der Kreis Offenbach als Schulträger plant einen rund 60 Meter langen, 20 Meter tiefen, acht Meter hohen und zweigeschossigen Riegel. Er soll perspektivisch auch für die angepeilte Dreizügigkeit, sprich: je drei statt heute zwei erste bis vierte Klassen, reichen.

+ Der aus Sicht der Stadt bessere Entwurf: Da schmiegt sich der Neubau wie ein L an die bisherige Schule (Quadrat). Das würde ebenfalls keine Interimslösung benötigen, nach dem Abriss des Altbaus würde sich der Schulhof nicht zur Straße öffnen und das Domizil der Schulkindbetreuung wäre nicht in Bedrängnis. © Privat Platziert haben ihn die Planer auf dem kreiseigenen Schulgelände an der Forsthausstraße zwischen das zum Jahresende fertig werdende Domizil für die Schulkindbetreuung und das Landschaftsschutzgebiet Rodauaue. Rund acht Millionen Euro kann der Kreis dafür aus dem sogenannten Kommunalen Investitions-Programm (KIP) beantragen. Aber nur bis zum Jahresende. Dann läuft die Frist ab.

Und genau da wird’s knifflig. Die Stadt Mühlheim will die neue Schule zwar natürlich auch. Aus ihrer Sicht sind aber weder der vom Kreis gewählte Standort auf dem Schulareal noch die Gebäudeform richtig. Der Riegel wirke wie „ein Fremdkörper in der Landschaft“, beschreibt Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD) gestern.

Er stehe mit gut sieben Metern ziemlich nah am Schulkinderhaus und „reduziert beziehungsweise eliminiert die Qualitäten des Betreuungsbaus“. Dessen Architekt hatte für die Schulkindbetreuung einen offenen Charakter im Sinn und kein Gedrängel (wir berichteten). Außerdem sorge der Kreis-Klotz für einen „schroffen Übergang von der Auenlandschaft zur bebauten Ortslage“, öffne den Schulhof zur Wohnbebauung statt sie abzuschirmen und habe auch sonst Schwächen.

+ Der Neubauplan des Kreises macht Dimension und Platzierung des Neubaus deutlich. © Privat Deshalb hat die Stadt eigene Entwürfe erdacht. Zwei davon sind im Grunde Makulatur, weil sie den Neubau ganz oder teilweise verorten, wo die jetzige Schule steht. Das ginge zwar natürlich, würde aber eine Interimslösung nötig machen. Die Schüler müssten dann wohl zwei Jahre lang in Containern unterrichtet werden. Und es würde zusätzliche Kosten von rund 1,6 Millionen Euro bedeuten.

Als optimal sähe Tybussek einen Entwurf, der den Neubau im L-Form um die bisherige Schule schmiegt. So wäre ebenfalls keine Zwischenlösung nötig, die Kinder könnten bis zur Eröffnung der neuen Schule einfach die alte weiter nutzen. Und nach dem Abriss des Altbaus würde sich der Schulhof zur Rodau statt zur Straße öffnen und auch das Domizil der Schulkindbetreuung wäre nicht in Bedrängnis. Gegenliebe hat diese Variante bisher allerdings nicht erfahren. „Der Kreis beharrt auf seinem Riegel“, sagt Tybussek.

+ Städtische Visualisierung des Kreis-Plans (grau) mit dem Schulkinderhaus (rot). © Privat Um den Einfluss der Stadt auf die alleine beim Kreis liegende Entscheidung über den Neubau zu erhöhen, stellte Tybussek dem Stadtparlament am Donnerstagabend den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 87 und eine zugehörige Veränderungssperre vor. Das Regelwerk umfasst das 0,8 Hektar große Schulgelände selbst plus vier zusammen 0,6 Hektar große Flurstücke, die sich südlich der Ulmenstraße anschließen. Letztere stehen zum Verkauf und sollten aus der Bürgermeister-Perspektive ebenfalls jedem städtebaulichen Risiko entrissen werden.

Ohne Bebauungsplan, der konkrete Anforderungen etwa an die Gebäudehöhe definiert, gilt für ein Gebiet nur der Paragraf 34 des Baugesetzbuches, das sogenannte Einfügungsgebot. Weil das im Grunde jede Bebauung erlaubt, die sich irgendwie als passend zur Landschaft definieren lässt, könnte der Kreis seinen Riegel recht einfach verwirklichen, ohne Einwände aus Mühlheim richtig ernst nehmen zu müssen.

Abgestimmt hat die Kommunalpolitik im Parlament über den B-Plan bewusst noch nicht. Und vielleicht wird das auch beim Gipfeltreffen am 6. Dezember nicht nötig sein. Denn bei einem dem nächsten parlamentarischen Bauausschuss vorgeschalteten Ortstermin noch im November sollen sich Volksvertreter, Anwohner, Lehrer und andere Interessierte ein Bild davon machen, wie besagter Riegel wirken würde. Dafür werden acht Meter lange Planen und Hubsteiger fast im Wortsinn plakativ zum Einsatz kommen. „Unser Ziel ist es, dass der Kreis seinen Riegel nicht als alternativlos sieht“, sagt Tybussek gestern. „Wir wollen vernünftig drüber reden und gemeinsam die optimale Lösung erzielen.“

Aus Kreis-Sicht ist das aber bereits gelungen. Landrat Oliver Quilling (CDU) versichert gestern auf Anfrage, dass „wir an unserem Entwurf festhalten. Das ist die wirtschaftlichste Lösung und auch von der Nutzung her sinnvoll, deshalb reichen wir das so ein.“ Das müsse bis zum Jahresende geschehen sein, gebaut und abgerechnet werden müsse die Markwaldschule dann bis Ende 2022.

Es gebe ja nur zwei Möglichkeiten: Neubau am bisherigen Standort, also mit Interimsbau, „und das können wir nicht ernsthaft verfolgen“. Denn dann stelle sich die Frage, wer das zahlt – „der Kreis sicher nicht“. Oder an einem anderen Ort auf dem Gelände, so wie es geplant ist. Den Vorschlag der Stadt halte der Kreis nicht für gut. Aber natürlich seien Gedanken über den Standort erlaubt.

Die Gefahr, dass der Kreis erstmal kein Geld in die Markwaldschule steckt, gebe es, „wenn wir merken, dass es nicht reicht“ zeitlich. Dann gebe es auch noch andere Schulen mit Investitionsbedarf. Eine neue Markwaldschule werde „irgendwann“ trotzdem kommen. „Aber nicht aus KIP-Mitteln“.