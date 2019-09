Mühlheim – Die Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Sitzung den Christdemokraten Dr. Alexander Krey zu Mühlheims neuem Ersten Stadtrat gewählt. Der 37-Jährige tritt zum 1. Januar 2020 die Nachfolge von Amtsinhaberin Gudrun Monat an. VON RONNY PAUL

Auf die öffentliche Ausschreibung hin hatten sich acht Kandidaten beworben, vier wurden zum Vorstellungsgespräch eingeladen, berichtete der Wahlvorbereitungsausschuss-Vorsitzende Stephan Buschhaus (SPD). Das Gremium, dem Mitglieder aller vier Fraktionen angehörten, hatte sich insgesamt sieben Mal in nicht öffentlichen Sitzungen beraten. Offenbar aber nicht genug, denn zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung (SVV) tagte der Wahlvorbereitungsausschuss erneut rund 25 Minuten. Die restlichen Mitglieder der SVV mussten sich so lange gedulden. Buschhaus verkündete anschließend, der Ausschuss empfehle Dr. Alexander Krey als einzigen Kandidaten. Doch Grünen-Fraktionssprecher Volker Westphal zog noch – überraschend für viele Anwesende – eine weitere Kandidatin aus dem Hut und hielt eine flammende Rede für die amtierende Erste Stadträtin Gudrun Monat, in der er die Erfolge ihrer nun fünfeinhalb Jahre währenden Amtszeit herausstellte.

Damit standen mit Krey und Monat zwei Kandidaten zur Wahl. Da je ein Vertreter der CDU und der Bürger für Mühlheim entschuldigt fehlten, war die Stimmaufteilung wie folgt: die SPD-Fraktion mit 18, die CDU mit zehn, die Bürger für Mühlheim mit neun, die Grünen mit fünf und der fraktionslose Peter Kilian mit einer Stimme. Letztendlich entfielen bei geheimer Wahl 26 Stimmen auf Krey und 14 auf Monat, bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Somit wird der Volljurist Dr. Krey neuer Erster Stadtrat. Seine offizielle Amtseinführung ist in der SVV am 27. November geplant. Aus der CDU-Fraktion wird Krey damit auch ausscheiden. Dort wird Ilona Goldmann seine Nachfolge antreten, die laut CDU-Fraktionschef Marius Schwabe eine Fachfrau im Kulturbereich ist. Schwabe freut sich über die Wahl Kreys: Mit ihm rücke „ein profilierter ehrenamtlicher CDU-Kommunalpolitiker ins Hauptamt auf“. Zudem bringe er langjährige politische Erfahrung in den verschiedenen städtischen Gremien mit. „Eine Vita, die sicherlich hilft, die bevorstehenden Herausforderungen in den einzelnen Dezernaten professionell anzugehen“, betont Schwabe und fügt an: „Wir verlieren in der CDU-Fraktion einen schlauen Kopf, freuen uns aber, mit Alexander Krey in seiner neuen Funktion zusammenarbeiten zu können.“

Krey, der am Friedrich-Ebert-Gymnasium ein 1,1-er Abitur gebaut und mehrere juristische Auszeichnungen gesammelt hat, seit 2001 in der Mühlheimer SVV und seit 2016 im Kreistag sitzt, ist aktuell Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Frankfurter Goethe-Universität im Fachbereich Rechtswissenschaften. Er ist gespannt auf die „tolle Herausforderung“, die ihm bevorsteht. Es habe ihn im Sinne der Demokratie auch gefreut, dass es eine Gegenkandidatin gegeben hat, betont der 37-Jährige, der zukünftig der Stellvertreter von Bürgermeister Daniel Tybussek sein wird. Der Rathauschef gratuliert Krey zu seiner Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit: „Es ist von Vorteil, dass er das kommunalpolitische Geschehen seit vielen Jahren kennt.“