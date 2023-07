Neuer Rekord an Modellen beim Oldtimertreffen der Mühlheimer Käferfreunde

Kunstwerke auf vier Rädern

+ © m Hingucker: VW-Käfer und andere sehenswerte Modelle bietet das Oldtimertreffen an der Anton-Dey-Straße. © m

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Prochnow schließen

Weitere schließen

Beim Oldtimertreffen der Käferfreunde Mühlheim an der Anton-Dey-Straße präsentieren sich so viele Modelle wie nie zuvor.

Mühlheim – 32 PS, 1300 Kubikzentimeter und 59 000 Kilometer „laut Tacho“ – und das bei einer Erstzulassung im Mai 1971. Der Verkäufer verspricht zudem ein „Spezial-Armaturenbrett mit Porsche-356-Instrumenten, Sportsitze, Lederausstattung, sämtliche Wartungsarbeiten und diverse Verschleißteile neuwertig“. Na, wie wär‘s? Das über dem Gras hinter der „Endstation“ glänzende 1302er Käfer-Cabriolet soll 24 900 Euro kosten, vermutlich viermal so viel wie der Neuwagen vor gut 50 Jahren – und dennoch ein Schnäppchen.

Das Oldtimertreffen der Käferfreunde Mühlheim führte allein fast 500 Fahrzeuge auf die Wiese an der Anton-Dey-Straße. Das verheiße einen neuen Rekord, überlegt Stefan Schmuck, „so viele waren es selbst vor Corona nicht“. Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins erläutert die Gründe: Sie haben das einstige Käfertreffen zu einem markenoffenen Oldtimer-Fest erweitert. Das bringe freilich mehr Kundschaft, aber auch dem Publikum mehr zu sehen. Die längste Anreise hatte wohl Nadine Zimmermann, sie legte mit ihrem Volkswagen 490 Kilometer zurück, einfach.

Schmuck und sein Team zeichneten auch den ältesten Fahrer aus, Edgar Ohneiser aus Frankfurt hat mehr Lenze als sein Wagen auf dem Buckel, nämlich 89. Aus der Mainmetropole kommt auch der älteste Wagen aus dem VW-Konzern, ein Käfer Baujahr 1952, zu erkennen an schmalen Rücklichtern und zierlicher „Nase“ überm hinteren Nummernschild.

+ In allen möglichen Farben und Formen: Fast 500 Fahrzeuge stehen Besuchern zum Schauen und Anfassen bereit. © Prochnow, Michael

Nach Meinung der Jury aus Schraubern und Vorstandsmitgliedern der Veranstalter präsentierte das „originellste Fahrzeug“, einen himmelblauen Chevrolet-Transporter C 3100 mit einem hohen, blitzenden Chrom-Grill. Frank Ohnheiser gelang der „originellste Umbau“. Der Frankfurter fuhr mit einem Buggy auf Käfer-Basis vor. Die Groß-Gerauer Gruppe war mit 24 Autos die größte auf dem Platz, rief Schmuck die Sieger einer weiteren Kategorie auf.

An kuriosen Kunstwerken auf vier Rädern mangelte es nicht. Neben tiefergelegtem Bully mit nach vorne aufklappbaren Windschutzscheiben und knallbunten Buggy-Varianten gab es ein schnittiges Colani-GT-Modell mit weit nach vorne gezogener, flacher Schnauze und großer Klappe hinten zu bestaunen. „Lutz alias Luigi Colani entwarf die Sportwagen-Karosserie für den Käfer, ab 1962 wurden die aus Glasfaser und verstärktem Kunststoff gefertigten Hüllen zur Selbstmontage ausgeliefert“, informiert der Eigentümer mit einem Schreiben. „Insgesamt sollen 261 Karosserien in Berlin, Goslar, Hessisch Lichtenau und München gebaut worden sein.“ Der extreme Bausatz war häufig die Basis zur Verwirklichung höchst individueller „Weiterentwicklungen“, weswegen originale Autos höchst selten sind. Und das sei das Tolle am Käfer, findet Schmuck: „Du kannst die Technik selbst beherrschen“ – eine gewisse Erfahrung und Begabung vorausgesetzt.

Dass den Autofreunden einmal die Ersatzteile für ihre guten Stücke ausgehen, befürchtet er nicht. Auf die alten VW spezialisierte Firmen seien vor allem in England und in den USA verbreitet. „Diese Zulieferer produzieren ab einer bestimmten Stückzahl die gewünschten Teile.“