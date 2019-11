Neues Gesicht für Friedensgemeinde

Es geht sichtbar voran beim Umbau des Gemeindehauses: Die evangelische Friedensgemeinde hat inzwischen sogar schon einen Termin für die Einweihungsfeier. Mit Sekretärin Heike Kumpf verabschiedete sich außerdem nach 33 Jahre eine treue Seele. Eine Nachfolgerin gibt es schon. VON MICHAEL PROCHNOW

Mühlheim – Ein neues Gesicht erhält die evangelische Friedensgemeinde in diesen Tagen. Eigentlich sind es gleich mehrere neue Gesichter: Das Gemeindehaus an der Mozartstraße wird gerade erweitert und saniert, die Küsterstelle muss neu besetzt werden, während eine neue Sekretärin schon von ihrer Vorgängerin, Heike Kumpf, eingearbeitet wird.

Die treue Seele des Pfarrhauses verabschiedete sich beim Helferfest an der Gustav-Kirche. Nach 33 Jahren überlässt sie ihren Schreibtisch Birgit Götz-Küthe. Heike Kumpf hat bei den Adlerwerken in Frankfurt eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Pfarrer Johannes Rumpeltes überließ der Neu-Mühlheimerin eine im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geschaffene Stelle für Arbeiten am PC, was sich gut mit ihren Aufgaben als Mutter von drei Kindern vereinbaren ließ.

Bald führte sie in 25 Wochenstunden das Pfarrbüro. Ihr Tätigkeitsfeld reichte von der Gestaltung von Einladungen, Urkunden und Beiträgen für den Gemeindebrief über die Unterstützung der Jugend und der Gemeindepädagogin mit Material bis zum Versenden von Rechnungen. Sie begann an einer alten Schreibmaschine und arbeitete zuletzt online. Jetzt ist Heike Kumpf froh, dass sie vor der Einführung der Doppel-Buchführung in Rente gehen kann.

„Ich war mit den Kolleginnen in den Nachbargemeinden sehr gut vernetzt“, blickt die Scheidende zurück, „wir haben uns bei Fortbildungen getroffen und verstanden uns einfach gut“, sagt sie. Der Friedensgemeinde bleibt sie treu, engagiert sich weiter in der Kleiderkammer. Daneben will sie mehr schwimmen und Fahrrad fahren, öfter ihre Verwandten bei Fritzlar besuchen, sich um ihre drei Kinder und die fünf Enkel kümmern.

Das Projekt „Barrierefreies Gemeindehaus“ biegt auf die Zielgerade. Schon jetzt ist sehr gut zu erkennen, wie die alten Mauern ihr neues Gesicht präsentieren werden, wie der neue Eingangsbereich hell und Licht die umgestalteten Räume erschließen wird. „Die Handwerksfirmen geben in den nächsten vier Wochen allem noch den letzten Schliff“, verkündet Karla Trillig, die Vorsitzende des Bauausschusses.

Im Gemeindesaal ist der Parkettboden verlegt, derzeit werde überlegt, ob die Sockelleisten liegend oder stehend besser aussehen. Der Fliesenleger bringt im neuen Kinder-WC neben der Bücherei die Wandfliesen an. Dabei bleibt noch genügend Platz, um selbst gestaltete Kacheln der Kinder der benachbarten Kita Arche Noah anzubringen. „Die Montage der Objekte verleiht allen Sanitärräumen das endgültige Design“, schwärmt die Architektin.

In diesen Tagen montiert die Elektrofirma Schalter und Steckdosen und die Leuchten, mit deren Licht die Eingangswand hervorgehoben werde. Die Schreiner arbeiten mit viel Liebe die beiden Faltwände auf, die Bücherei und Gemeindesaal trennen und so die Flächen für kleinere Gruppen begrenzen werden. Zum Schluss wird die neue Küche mit dem großen Fenster als Ausschank eingebaut. „Diese Einrichtung wird den Thekenbetrieb beim nächsten Gemeindefest erleichtern“, stellt die Planerin in Aussicht, „wahrscheinlich schon die Einweihung“. Auch die Fertigstellung der Außenanlagen ist in vollem Gange, „alles wächst zu einem großen Ganzen zusammen“.

Den Ausschuss beschäftigt nun die Frage, ob Filzgleiter unter den alten Stühlen im Gemeindesaal das neue Parkett ausreichend schützen. Neue Stühle, stapelbar, leicht, parkettverträglich und modern gestaltet, dazu passende Tische wären toll, heißt es. Dafür wird nun dringend ein Sponsor benötigt. Der Umbau wird bis Weihnachten abgeschlossen sein. Die große Einweihungsfeier ist für den Sonntag nach Aschermittwoch, 1. März, geplant.