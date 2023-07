Neues italienisches Restaurant in Tennishalle begeistert Gäste

Erfolgreiches Trio: Die Betreiber des neuen Ristorante Italiano in der Siemensstraße, Sara und Salvatore Tassone, setzen auf frische Produkte und freundlichen Service, während Maskottchen-Hund Mailo die Gäste verzückt. © m

Sara und Salvatore Tassone haben in der Siemensstraße das Restaurant Italiano eröffnet. Ihre Küche findet bei den Gästen großen Anklang.

Mühlheim – „Super-nette Gastgeber“, „Ein Lokal zum Wohlfühlen“, „Ich war in dieser Woche schon dreimal essen gewesen“ und „Ich bin ein kritischer Restaurant-Besucher, aber das neue Ristorante in der Tennishalle ist eine echte Bereicherung“. Die Kommentare im Internet lassen keinen Zweifel: Sara und Salvatore Tassone haben es geschafft, dem Treffpunkt an der Siemensstraße mit ihrem Ristorante Italiano neues Leben einzuhauchen.

Gäste lehnen entspannt in den neuen Stühlen mit eleganten Rundlehnen. Die Tische tragen helle Oberflächen und stehen auf gusseisernen Pflaster-Inseln und unter hohen Eichen, die fast allen Plätzen angenehmen Schatten spenden. Auch die quadratischen Schirme sind neu. „Wir haben bewusst nicht die Standardware gewählt, um unsere Sonnenterrasse gemütlich einzurichten“, sagt Sara.

Zur Ausstattung zählt auch der tiefe Tisch mit bequemen Sesseln „für Gäste, die einen Aperitif genießen möchten“. Als besondere Auszeichnung gilt, wenn sich Mailo Besuchern zu Füßen legt, das vierbeinige „Maskottchen“ des „Italiano“. „Wir haben sehr viele Stammgäste, die gutes Essen zu schätzen wissen“, schildert die Wirtin. Spezialität des Hauses ist die kalabresische Küche, die Heimat von Wirt Salvatore.

Er bereitet Gerichte wie etwa frische Orecchiette oder eine gemischte Fischplatte vom Grill mit Lachs, Schwert- oder Thunfisch zu. Gefragt sei auch das Parmesan-Rad, ein Laib mit Tortellini-Nudeln, die vor den Augen der Gäste mit frischer Trüffel-Buttersoße und Öl darüber zubereitet werden.

„Wir haben inzwischen Firmen, die bis aus Frankfurt kommen und hier ihre Meetings abhalten, als regelmäßige Kunden gewonnen“, verkündet Sara stolz. Anfangs hat sie viele per E-Mail informiert, auch über ihr Drei-Gänge-Menü ab 11,50 Euro. „Wichtig ist frische Ware, eine hohe Qualität, Kreativität in der Küche und ein freundlicher Service“, fasst sie zusammen.

Durch den enormen Anklang haben die Tassones ihr Personal auf zehn Kräfte aufgestockt. „Wir machen unsere Arbeit aus Leidenschaft und bewirten unsere Gäste gerne, so, als würden die Leute zu uns nach Hause kommen“, meint das Duo. Ziel des Teams sei, dass die Besucher „raus gehen und glücklich sind“.

Neben den 42 Plätzen in Gaststätte und Kolleg bietet das Haus 70 auf der neu gestalteten Sommerterrasse. Geplant sind samstags Grill-Tage mit Fisch und Fleisch, italienische Snacks aus dem europäischen Süden und Livemusik. m