Ein neues Quartier entsteht

Mühlheim - Wo die einst als Flüchtlingsunterkunft genutzten Blocks an der Seewiese standen, zieht die Wohnbau zwei Häuser mit zusammen 38 Appartements hoch. Von Marcus Reinsch

Zugleich wird im Rücken davon die Seniorenwohnanlage in der Goethestraße energetisch saniert und sowohl optisch als auch funktionell mit dem neuen Quartier verkuppelt. Insgesamt kostet das acht Millionen Euro. Noch kann man aufs Gebäude nebenan klettern und das aktuelle Projekt der städtischen Immobilientochter Wohnbau GmbH von oben betrachten. Bald wird das nicht mehr möglich sein – auf dem bisher sichtbaren Erdgeschoss des Doppelwohnblocks wachsen bis voraussichtlich Ende nächsten Jahres ein erster und ein zweiter Stock plus ein Staffelgeschoss. Damit wird auf dem 2 843-Quadratmeter-Grundstück gegenüber des Gymnasiums „In der Seewiese“ wahr, was die Planer schon länger im Kopf hatten, dann aber bis zum Abriss der beiden noch als Flüchtlingsunterkunft gebrauchten Vorgänger-Blocks warten musste. In den neuen Gebäuden wird es insgesamt 38 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit 52 bis 95 Quadratmetern geben.

Gleichzeitig saniert die Wohnbau im Rücken des Neubauprojekts die Seniorenwohnanlage in der Goethestraße mit ihren 16 Einzimmer- und sechs Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen energetisch mit einer Fassadendämmung und neuen Fenstern und bezieht das Domizil in das neue Seewiesen-Quartier ein. Dazu gehört auch, die Heime der Senioren zu erweitern. Das ist möglich, indem bisher innen liegende Balkone zu Wohnraum und neue, größere Vorstellbalkone montiert werden. Das soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.

„Neues Wohnquartier im Herzen von Mühlheim“ nennt die Wohnbau das Ensemble zwischen den Parallelstraßen, weil sie es als Einheit sieht. Alle drei Gebäude sollen sowohl optisch verkuppelt werden als auch funktionell. Geplant sind eine offene Gestaltung der Außenanlagen mit einem gemeinsamen Innenplatz, barrierefreie Zugänge zu allen Wohnungen und Gemeinschaftsflächen, Aufzüge auf allen Etagen und ein Blockheizkraftwerk zur Versorgung des Beton-Trios. Die Gesamtinvestition für diese Projekte umfassen rund acht Millionen Euro, davon entfallen auf die Seniorenwohnanlage etwa 1,5 Millionen Euro.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Mühlheim Zur Fotostrecke

Apropos Geld: Der Quadratmetermietpreis im Seewiesen-Doppelblock werde bei knapp zehn Euro liegen, informiert Wohnbau-Geschäftsführer Ingo Kison. Richtige Sozialwohnungen – ebenso wie normalpreisige Wohnungen Mangelware im Rhein-Main-Gebiet – werden’s also nicht. Luxusobjekte sind es, was die Kosten betrifft, aber auch nicht. Kison erklärt die Kalkulation so: Obwohl die Neubauten frei finanziert vermietet werden, könne die Wohnbau öffentliche Förderdarlehen zur Finanzierung in Anspruch nehmen. Denn die damit verknüpften Belegungs- und Mietpreisbindungen könnten auf freie Wohnungen im Wohnbau-Bestand übertragen werden. „Durch die mit der Förderbank vereinbarte Übertragung der Bindungsauflagen sind wir in der Lage, zum einen benötigte öffentlich geförderte Wohnungen und zum anderen – durch die günstige Finanzierung – Neubauwohnungen mit dieser Kaltmiete dem Wohnungsmarkt anbieten zu können.“

Außerdem werde die Zahl der Wohneinheiten gegenüber den früheren Bauten auf diesem Areal deutlich erhöht, weil das Grundstück bei ausreichenden Freiflächen optimal ausgenutzt werde. So könne vieles erfüllt werden, was auf dem Mühl-heimer Wohnungsmarkt gewünscht wird. Zugleich seien „marktorientierte Zielvorgaben hinsichtlich Qualität, Ausstattung, Architektur und Gestaltung“ voll erfüllt. Der Planungsgesellschaft Pielok Marquardt Architekten sei es gelungen, „unsere anspruchsvollen Vorgaben bei diesem Projekt vorbildlich umzusetzen, ohne den Investitionsrahmen verlassen zu müssen“.

Kennen Sie die Wappen aus der Region? Zur Fotostrecke

Bürgermeister Daniel Tybussek, Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau, sieht’s ebenso. Er freue sich, „dass mit diesem Bauvorhaben dringend notwendige Wohnungen in unterschiedlichen Größen und Preisklassen dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden“. Das sei im Sinne der Stadt und dafür sei er der Wohnbau dankbar. Darüber hinaus begrüße er, „dass seitens der Wohnbau weitere Wohnungsneubau- und Sanierungsprojekte in Planung sind, die in naher Zukunft realisiert werden sollen“. Die Stadt werde im Blick behalten, „dass bei steigender Einwohnerzahl auch die Infrastruktur Schritt halten muss“.