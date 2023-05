Neues Quartier in Lämmerspiel: Exklusiver Vorverkauf für alle Mühlheimer

Von: Jan Lucas Frenger

Blick in die Zukunft: So sollen die Wohneinheiten, die bald auf einem Areal an der Albert-Schweitzer-Straße entstehen, nach ihrer auf Sommer 2024 datierten Fertigstellung aussehen. Visualisierung: Strenger Holding GmbH © Frenger, Jan Lukas

Die Firma Strenger entwickelt in Mühlheim-Lämmerspiel ein neues Areal mit 11 Reihenhäusern, die ab sofort und exklusiv für Mühlenstädter in einem Vorverkauf angeboten werden.

Mühlheim – Lämmerspiel wächst: Während in der Ortsmitte die Arbeiten an einem neuen Quartier mit insgesamt 130 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Landhaus Hotels Waitz voll im Gange sind, bahnt sich etwa 800 Meter entfernt in der Albert-Schweitzer-Straße bereits das nächste Projekt an.

Dort hat das Ludwigsburger Immobilienunternehmen Strenger Holding GmbH seine Zelte aufgeschlagen, möchte bis Sommer 2024 auf einem rund 2 500 Quadratmeter großem Areal, auf dem früher ein Gebrauchtwagenhändler samt Kfz-Werkstatt zu finden war, 11 Wohnhäuser mit einer Wohnfläche von je 148 Quadratmetern entstehen lassen. Dabei räumt das Unternehmen Mühlheimer Bürgerinnen und Bürgern ab sofort ein exklusives Vorkaufsrecht ein.

Reihenhäuser in Mühlheim-Lämmerspiel: Exklusiver Vorverkauf startet ab sofort

Noch bis Samstag, 20. Mai, haben Mühlenstädter so die Möglichkeit, sich für eines der Reihenhäuser (Startpreis 650 000 Euro) vormerken zu lassen, ehe die offizielle Verkaufsphase beginnt. „Es ist immer gut, solche Immobilien zunächst lokal anzubieten“, sagt Projektleiter Andreas Höhn. „Das gibt beispielsweise jungen Menschen, die eine Familie gründen und gleichzeitig wieder näher zu ihren Eltern ziehen möchten, die Chance, sich hier niederzulassen.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Nicht-Mühlheimer Wind von der Aktion bekommen und sich ebenfalls ein Haus unter den Nagel reißen, hält der 30-Jährige für gering, müssten Interessenten für eine Reservierung doch ihre aktuelle Adresse hinterlegen. „Prinzipiell weisen wir diese Menschen nicht ab, sollten sich während des Vorverkaufs allerdings zwei Personen auf die gleiche Immobilie bewerben, erhalten Mühlheimer den Vorzug“, stellt Höhn klar.

Mühlheim: „Mini-Fernwärmenetzt“ versorgt Wohnquartier in Lämmerspiel

Das Wohnquartier, dessen Entwicklung Stand jetzt rund sieben Millionen Euro kosten wird, kommt laut dem Projektleiter gänzlich ohne fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas aus. Möglich sei das in erster Linie aufgrund zahlreicher Luftwärmepumpen, die mit einem „Mini-Fernwärmenetz“ sämtliche Einheiten versorgten. Jedes der voll unterkellerten Häuser verfügt zudem über einen Stellplatz sowie einen Carport, der auf Wunsch um eine E-Ladesäule erweitert werden kann, berichtet Höhn und verrät, dass das Projekt schon jetzt großes Interesse bei der Bevölkerung weckt.

„Es ist ja schon eine ganze Weile bekannt, dass wir das Areal entwickeln und es sind schon häufiger Passanten auf uns zugekommen und wollten wissen, was hier entsteht und wann es endlich losgeht“, erzählt der 30-Jährige. Ihm zufolge steht der Beginn der Bauarbeiten unmittelbar bevor, zunächst gelte es jedoch, die auf dem Areal befindlichen, alten Gebäude abzureißen. „Ich gehe davon aus, dass der Abbruch ungefähr einen Monat dauert, dann folgen die Erdbauarbeiten.“

Der Projektleiter ist zuversichtlich, dass der aufgestellte Zeitplan, der einen Abschluss des Vorhabens bis Sommer 2024 vorsieht, eingehalten wird – und das trotz zuletzt teils schwieriger Bedingungen am Markt. „Wir haben ein großes Netzwerk an Partnern, mit denen wir schon seit Jahren an verschiedenen Projekten zusammenarbeiten, weshalb ich derzeit nicht davon ausgehe, dass es zu Verzögerungen kommt“, schätzt Höhn die Lage ein.

Baumaßnahmen in Mühlheim-Lämmerspiel: Keine erheblichen Einschränkungen zu erwarten

Erhebliche Einschränkungen, etwa mit Blick auf die verkehrliche Lage, seien während des Bauvorhabens in der Albert-Schweitzer-Straße ebenfalls nicht zu erwarten. „Das Grundstück bietet genügend Platz für Materialien und Maschinen, sodass wir die Straße wenn dann nur minimal nutzen müssen“, versichert der Experte.

Und falls es doch mal zu Unstimmigkeiten kommen sollte, stünden er und seine Kollegen jederzeit als Ansprechpartner für die Anwohner zur Verfügung. „Das ist sehr wichtig, wir haben von allen die Telefonnummern und stehen schon seit einiger Zeit in engem Kontakt. Es herrscht große Akzeptanz für unser Vorhaben“, freut sich Höhn. (Jan Lucas Frenger)

Kontakt Wer sich für eines der Häuser vormerken lassen möchte, meldet sich unter 0172 1834871 oder per Mail an kotakt@strenger.de.