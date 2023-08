Integrationspreis fürs Kontaktwerk

Von: Stefan Mangold

Engagiert sich in der Flüchtlingshilfe: Thomas Weikert leitet das Kontaktwerk Mühlheim, das im Oktober mit dem Integrationspreis des Kreises Offenbach ausgezeichnet wird. © Mangold

Arbeit des Kontaktwerks Mühlheim mit Integrationspreis gewürdigt.

Mühlheim – Im Kontaktwerk Mühlheim weiß man es schon: Am 18. Oktober bekommt der Verein von der Stiftung Miteinander Leben den mit 2 500 Euro dotierten Integrationspreis vom Stiftungsvorsitzenden, Landrat Oliver Quilling, überreicht. Er ist für Menschen und Organisationen aus dem Kreis Offenbach bestimmt, „deren Ziel es ist, sich gegen Fremdenfeindlichkeit zu wenden, für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen und durch eigenes Engagement die Integration zu fördern“.

Vereinsvorsitzender Thomas Weikert gehört nicht zu jenen, die Ängste als vermeintlichen Rassismus abtun, er weiß: „Skepsis vor dem Fremden findet sich in allen Kulturen.“ Das Mühlheimer Kontaktwerk gebe deshalb einen Raum, sich einander anzunähern, das Fremde kennenzulernen, „nur so lösen sich Ängste auf“, meint Weikert.

Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Flüchtlingskrise 2015 den viel zitierten Satz „Wir schaffen das“ formulierte, meinte sie letztlich die Kommunen und die ehrenamtlichen Helfer, die immense Arbeit leisteten, um Geflohene unterzubringen und mit dem Nötigsten auszustatten. Weikert erzählt, wie er selbst dazu kam, Flüchtlinge zu unterstützen.

Der Mathematiker und IT-Gruppenleiter arbeitete im Dezember 2014 seine letzten Tage als Angestellter bekannter Branchenriesen. Zu Ingrid Koch, beim Kreis Offenbach zuständig für Asyl, nahm Weikert nach seinem beruflichen Finale Kontakt auf und erklärte, sich sozial engagieren zu wollen.

Koch konnte ihm sofort einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Am 10. Januar 2015 werde ein afghanisches Ehepaar mit fünf Kindern in Frankfurt laden. Der Mann hatte als Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet, war deshalb ins Visier der Taliban geraten. Bei einem Attentat verlor er ein Bein.

Mit der Landung des Flugzeugs erkannten die Behörden den Asylstatus der Familie an, „das heißt, sie kam sofort in den Bezug von Hartz IV, konnte deshalb nur kurz in einer Flüchtlingsunterkunft bleiben und brauchte eine Wohnung“. Am Ende klappte es sogar mit einem Haus für die siebenköpfige Familie. Binnen weniger Tage sorgten Weikert und andere Helfer für Betten, Schränke, Tische und Geschirr, „das alles für null Euro“. Im Internet inserierten viele, die froh seien, wenn jemand ihre alten Möbel abhole.

Das Kontaktwerk gründete sich 2016. Ein Jahr später stellte die Stadt den Raum an der Ludwigstraße zur Verfügung, wo Eleonore Blöcher, Ursula Vitze, Norbert Schüler oder Ahmadi Amin die Sachspendenausgabe organisieren. Amin ist selbst ein afghanischer Flüchtling, über dem seit Jahren das Damoklesschwert der Ausweisung schwebt. Trotz mittlerweile fester Arbeitsstelle kommt er an Ausgabetagen nach Feierabend, um zu helfen. Längst geben viele Flüchtlinge zurück, was sie mal für wenig Geld erworben haben, wenn die Kinder dem Tretfahrrad oder dem Tripp-Trapp-Stuhl entwachsen sind.

Die Spendenausgabe habe letztlich dem Kontaktwerk die Türe für das Domizil an der Ludwigstraße geöffnet, in dem sich früher ein Lebensmittelgeschäft, später die Druckwerkstatt Rainer Muthig befand. Im Dezember 2015 zog die Flüchtlingshilfe mit ihrer Spendenausgabe von der Seewiese an die Ludwigstraße 57 um.

Weikert erklärt, die Ausgabe diene nicht nur dazu, sich einen Topf oder Besteck zu besorgen: „Bei Kaffee und Kuchen kommen die Leute miteinander ins Gespräch.“ So wie bei der Kleidertauschbörse, wo sich Frauen treffen, um ihre Jacke gegen eine Hose oder Bluse zu tauschen.

Im Prinzip stelle man die Räume allen zur Verfügung, die sich gesellschaftlich engagierten, wie das „Bündnis bunt statt braun“. Die Frauen vom Podcast „Mühlheim Interkulturell Aktiv“ nehmen dort ihre Interviews mit Leuten auf, die in der Stadt beim Thema Integration eine Rolle spielen. Wichtig: „Die Gruppen müssen sich irgendwann beim Kontaktfrühstück präsentieren.“ Parteien können hingegen ebenso wenig die Räume nutzen wie religiöse Gruppen.

Auf die Verleihung des Integrationspreises ist Thomas Weikert stolz: „Natürlich sind wir über die Anerkennung unserer Arbeit froh!“