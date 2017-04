Kicken mit Köpfchen

Mühlheim - Die Alexander Gauch Fußballschule hat gemeinsam mit der Fußballabteilung der TSV Lämmerspiel ein Ostercamp aufgeschlagen. 70 Mädchen und Jungen erweiterten im Sportzentrum am Offenbacher Weg ihre Fähigkeiten mit dem Ball von Kopf bis Fuß. Von Michael Prochnow

„Fußball muss man auch im Kopf spielen“, sagte der neunjährige Lukas. „Deshalb lernen wir, uns zu konzentrieren und mehrere Sachen auf einmal zu machen.“ In der Schule hätte der Bub als Streber auf verlorenem Posten gestanden. Auf dem Lämmerspieler Fußballrasen stand er nicht allein mit seiner Begeisterung. Schüler von Frankfurt bis Alzenau folgten der Einladung, das Camp war wie bei seiner Premiere im vergangenen Jahr nach wenigen Wochen ausgebucht, berichtet Roland Holzberger.

So konnten die Trainer mit kleinen Gruppen arbeiten und eine persönliche Bindung zu den Kindern aufbauen, argumentierte Leiter Gauch. Jeder Teilnehmer wurde mit Pulli, Hose, Stutzen und Trinkflasche ausgestattet, „Spieler des Tages“ sowie Turnier- und Techniker-Könige wurden ausgezeichnet, die katholische Jugend von St. Lucia entzündete ein Lagerfeuer. Zur Abwechslung durften die Spieler mit der Kegelkugel üben.

„Wir wollen nicht nur Fußball lehren, sondern die Kinder vor neue Herausforderungen stellen“, lautet das Credo des DFB-Fußballlehrers. So trainierte eine Kollegin und Sprachlehrerin die Teams allein in Englisch, verteilte Zettel mit den Fachbegriffen. Ein Personalcoach überlegte mit den jungen Talenten, „warum spiele ich, was motiviert mich, was ist mir dabei ganz wichtig“. Dabei sprach man in kleinen Kreisen auch über Konflikte auf dem Platz.

Lämmerspiel gewinnt gegen Dudenhofen Zur Fotostrecke

„Man glaubt gar nicht, wozu Kinder fähig sind, wenn man sie nur fördert und auch fordert“, resümierte Gauch nach der großen Mini-Weltmeisterschaft. Dazu kämpften zum Finale Mannschaften vor einem Meer aus Flaggen als „Argentinien“, „Deutschland“, „Brasilien“ und anderen Nationalteams je zehn Minuten um Tore und Punkte.

Für die Verpflegung gewannen die Kicker heimische Küchen: das Eiscafé Venezia, die Metzgerei Müller, die Pilsquelle von Andrea Hiemer und Peter Moll, Sadoys Döner, das Obst- und Käsestübchen von Monika und Rainer Oberth und die TSV-Gaststätte mit Viktor Berbece. Der TSV-Vorsitzende Peter Helmle stellte ein Zelt seiner Bau-Firma auf.