Outsourcing: Hallenbad vermeidet längere Schließung

Mühlheim - Alle Jahre wieder erfährt das Hallenbad eine Grundreinigung, bei der auch manche Bereiche erneuert werden. Weil die Filteranlage verkalkt ist, musste eine mobile Anlage her, damit der Betrieb nächsten Montag wieder starten kann. Von Michael Prochnow

+ Fliesenkunde vor der Sammelumkleide. © m

Eigentlich wird in dem Badetempel an der Ringstraße nur das Wasser abgelassen, um die Beckenfliesen zu reinigen. Exemplare mit Rissen werden ausgetauscht, daneben ist zwischen Duschen und Umkleidekabinen Großreinemachen angesagt, nichts Spektakuläres. Weil sie letztes Jahr schon am Eingang und rund um die Kasse die Bodenfliesen getauscht haben, setzen sie diese Arbeit nun im Gang und an der Sammelumkleide fort, erläutert Schwimmmeister Roland Peterson die Baustelle. Doch das war’s diesmal noch nicht gewesen. Bei der Revision der sogenannten Reinwasserkammer stellten Spezialisten von den Stadtwerken als Betreiber fest, dass die Düsen in der Filteranlage verkalkt und nicht mehr zu reparieren sind. Ganz überraschend kam das nicht; das Material gehört zur Erstausstattung des Bades aus dem Jahr 1959. Der Austausch dauert mindestens acht Wochen, schildert Peterson. Das Bad müsste während dieser Zeit geschlossen bleiben. Eigentlich.