Klaus Puth aus Mühlheim illustriert „Die Abenteuer des Simplicissimus“

Der Mühlheimer Klaus Puth illustriert einen der wichtigsten deutschen Romane vor der Goethe-Zeit. Auch wenn der „Simplicissimus“ vor 400 Jahren entstanden ist, gibt es Parallelen zu heute.

Mühlheim – In unsere leider erneut kriegerische Welt passt dieses Jugendbuch, das zur Frankfurter Buchmesse vorgestellt wird: „Die Abenteuer des Simplicissimus“. Grimmelshausen-Expertin Simone Grünewald hat dessen 400 Jahre alte barocke Urfassung in eine flüssig erzählte Mischung aus moderner Umgangssprache und Satire neu getextet und damit für „Kinder, Jugendliche und Junggebliebene“ zugänglich gemacht.

Der Mühlheimer Zeichner Klaus Puth hat das Ganze illustriert. Durch seine 150 ganzseitigen, farbigen Illustrationen, eingeschobenen Comic-Seiten und eingestreuten Vignetten wird das Abenteuerbuch auch zum künstlerischen Augenschmaus.

Puth skizziert den Weg dahin: „Germanistin Grünewald hat sich seit ihrer Magisterarbeit mit dem in Gelnhausen aufgewachsenen Barockdichter Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen befasst, wurde zur Kennerin, auch von dessen Hauptroman ‘Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch’ (ab 1668). Der wurde nacheinander in fünf Büchern veröffentlicht und nach überragendem Erfolg um ein sechstes Buch ergänzt.“ Grünewald widmete als Leiterin des Gelnhausener Museums Grimmelshausen und dessen ‘Simpl´‘ eine eigene Abteilung um die Originalausgabe herum. Dafür illustrierte der Mühlheimer Zeichner Klaus Puth, der in seiner Jugend drei Jahre lang das Gelnhäuser Grimmelshausen-Gymnasium besucht hatte, Szenen aus dem Roman und Werbeschriften dazu. „Unsere Arbeitsfreundschaft ist praktisch die Basis dieses in zweijähriger Arbeit entstandenen Jugendbuchs“, erzählt Puth.

Die Text- und Bildarbeit der hochwertigen Nachdichtung war nicht einfach, handelt es sich doch um den wichtigsten deutschen Roman vor der Goethe-Zeit, eine Mischung aus Schelmenroman, Reportage zum 30-jährigen Krieg, Grimmelshausen-Lebensbeschreibung, Robinsonade und elegischer Betrachtung zum Wahnsinn ihrer Zeit.

Die Autoren haben Grausamkeitsexzesse herausgelassen und Abfolgen der Kapitel lesbarer gemacht. Trotzdem soll der Grundtenor des Romans nicht verfälscht werden. Puths Recherchen scheinen in seinen ebenso sachkundigen wie pfiffigen Comic-Texten und Figurenszenen durch: „Bei aller Zauberei und Schönheit, bis hin zu herrlichen Träumen, den Abenteuern zum Mummelsee im Schwarzwald oder auf der einsamen Insel – es soll klar werden, was unsere Zeit mit der damaligen verbindet.“ Man muss nicht lange suchen, um Parallelen zum Krieg in der Ukraine oder zu Vorkommnissen aus dem 2. Weltkrieg zu finden.

Die Zivilbevölkerung war schon vor 400 Jahren einer entfesselt agierenden Soldateska ausgeliefert, die man gezielt schlecht behandelte. Plünderungen von Höfen und Dörfern waren beabsichtigt. Bis heute kann man in Chroniken zu Gelnhausen und Spessartdörfern nachlesen, wie wenige Einheimische überlebten. Puth: „Die Entvölkerung ganzer Landstriche war ebenso gewollt wie der hohe Gewaltpegel.“

In weiteren Kapiteln geht es darum, was Grimmelshausen alias Simplicius als ungebildeter Bauernbub persönlich erlebt. Er weiß nichts von der Welt, in die er geworfen wird, erlebt seine Soldatenzeit und das Durcheinander, in dem er zum Hofnarren erzogen wird, schon in Hanau. Schnell wechselt er die Rollen vom Einsiedler, zu dem er vom „Einsiedel“ gemacht wurde, zum tollkühnen Eroberer und Plünderer. Auf dem Höhepunkt ausschweifenden Lebens bringt ihn eine Reise nach Paris um Gesundheit und Vermögen. Erneut muss er Soldat werden – andere Verdienstmöglichkeiten gab es nicht im 30-jährigen Krieg (1618-1648) – bis er als Bauer ein neues Leben beginnt. Er unternimmt Reisen bis hin nach Russland und China, kehrt aber in den Schwarzwald zurück, um Eremit zu werden. Von dort gerät der Unruhige dann auf eine weitere halbe Weltreise, bevor er auf einer fernen Insel zur Ruhe kommt.

Letzteres unterscheiden Roman und Jugendbuch von Grimmelshausens Leben, der im badischen Renchen als Schultheiß und Gastwirt sein Auskommen findet. Puth bleibt unverständlich, wie der Gelnhäuser Bub als Regimentsschreiber mit unstetem Leben solch einen großartigen Roman verfassen konnte. 1668 wurde der „Simplicissimus“ auf der Frankfurter Messe hoch gehandelt, auch wegen später ergänzter Höllenszenen und Traumsequenzen, der irren Pilgerreise nach Italien oder der Robinsonade auf der einsamen Insel, wo Simpls Abenteuer auf große Palmblätter geschrieben werden. Ein holländischer Kapitän bringt sie in die Welt. Puth: „Unsere Jugendbuchversion ist für Jung und Alt eine Brücke in den Originalroman, in die Barockzeit wie zur Gegenwart. Grimmelshausen ist sehr lesenswert, weil er unsere moderne Zeit und Literatur in vielem vorwegnimmt.“ Für jüngere Kinder erscheint manches darin noch nicht geeignet – obwohl ihnen die Medien dazu nichts ersparen. (Reinhold Gries)

Simone Grünewald, Klaus Puth: „Die Abenteuer des Simplicissimus“/Triga-Verlag, 176S. , mit vielen farbigen Illustrationen, ISBN 978-3-95828-272-8, Ladenpreis 22 Euro

