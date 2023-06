Partymeile an der Ringstraße

Oliver Volz ist 27. Müllerborsch / Heute letzter Tag der Mühlheimer Kerb

Der weiße Rauch über dem Festzelt kündete von brutzelnden Feuerrädchen und Pommes, nicht von der Wahl eines neuen Müllerborschen. Dennoch präsentierte der Kerbverein am späten Freitagabend auch diesen: Oliver Volz ist die Nummer 27 unter den Mehlsack- und Mützenträgern, im Rampenlicht der Bühne im Bürgerpark erhielt er die Insignien des Repräsentanten der Mühlenstadt.

Mühlheim – Selten tummelten sich so viele Menschen auf dem Festgelände an der Ringstraße. Die Fahrgeschäfte der Schausteller waren dicht umlagert, beim Autoscooter waren fast in jeder Runde alle Wagen auf Achse. Vor allem jüngere Kinder amüsierten sich, eingehängt in ein Korsett aus Gurten, an großen Sprüngen an langen Gummibändern. Das Karussell lockte den Nachwuchs mit einer knallbunten Jahrmarktbeleuchtung.

Im Zelt hatten sich Anhänger kerniger Rockmusik versammelt, die Band Helium6 gab vom ersten Titel an Vollgas. Das kann auch die Stadtverordnetenvorsteherin von sich behaupten, Gudrun Monat trieb am Nachmittag den Hahn mit nur zwei Schlägen ins erste Bierfass. Applaus!

Im Mittelpunkt des Abends aber stand Volz. Nach ihm musste der Kerbverein nicht lange suchen. Er ist Gründungsmitglied und sitzt als Schatzmeister im Vorstand des Kerbvereins. Den Posten bekleidet er seit mehr als 30 Jahren bei seiner zweiten großen Liebe, dem Mühlheimer Karnevalverein (MKV). Dort hat er auch das Kampagnen-Heft zusammengestellt. Zur 1200-Jahr-Feier der Stadt gründete der Offenbacher ein eigenes Unternehmen, das Ein- und Ausgaben verbuchte.

Dabei hatte er beruflich zunächst gar nichts mit Geld am Hut. Bei der Schreinerei Euler in Bürgel erlernte er den Beruf des Tischlers und hielt der Firma viele Jahre die Treue. Dann wechselte er zu Trend-Einrichtungen nach Lämmerspiel, dort gewannen ihn Kollegen für den MKV. Seiner Berufung folgte er dann im Jahr 2000: Bei der Bundesbank in Frankfurt prüft er das Geld auf „Umlauffähigkeit“, kontrolliert die Echtheit von Banknoten.

Dazu besuchte er Schulungen auf internationaler Ebene, erläutert er nach seiner Kürung. „Es war immer mein Traum, im öffentlichen Dienst tätig zu sein. Das ist er als Müllerborsch in jedem Fall, möchte er doch sämtliche Feste zwischen Altstadt und Lämmerspiel, Dietesheim und Roter Warte im Ornat besuchen.

Das legten ihm Kerbvereinsvorsitzender Michael Rupp und die ehemaligen Würdenträger an. Für Volz haben sie einen neuen, weiten Kittel anfertigen lassen. Auf diesem ist das Mehl-Säckchen befestigt, die Mütze mit der aufgestickten „27“ wird der „MKV-Oli“ zeitlebens behalten. Zuvor verabschiedete die Runde Vorgänger Volker Hatzebruch mit dem obligatorischen Foto-Buch mit Bildern von seinen Auftritten. „Wir haben eine neue Kasse am Eingang aufgebaut“, lenkt der „Neue“ den Blick auf die Kerb. Warteschlangen seien angesichts des Ansturms aber auch dort nicht zu vermeiden. Die meisten Gäste störten sich nicht daran, genossen Festatmosphäre und Geselligkeit.

Heute geht die Kerb mit dem Aufwiegen des neuen Müllerborschen zu Ende. (Michael Prochnow)