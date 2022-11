Neue Gastronomie im Kreis Offenbach: Ristorante Italiano ist wahres Familienunternehmen

Gaumenfreuden sind Familiensache: Koch und Vater Antonio „Toto“ Sassone, Sohn Salvatore und Schwiegertochter Sara sowie Tochter Donatella Sassone stoßen auf ihre Neueröffnung an. © M

Neueröffnung im Kreis Offenbach: Das Ristorante Italiano will beweisen, dass die Speisekarten in Südeuropa mehr zu bieten haben als Pizza und Pasta.

Mühlheim - Adriano Celentano ist hinter einem Vorhang aus Spaghetti kaum zu erkennen, Fernandel alias Don Camillo schon, trotz der langen Nudeln in den Mundwinkeln, und Sophia Loren sowieso! Wer künftig im Tennispark an der Siemensstraße in Mühlheim (Kreis Offenbach) die Köstlichkeiten der italienischen Küche genießt, tut das unter den Augen der Prominenz vom Apennin.

Lange Zeit bewegte sich gastronomisch nicht viel im Mühlheimer Gewerbegebiet. Jetzt könnte es eine Art Wallfahrtsort für Gourmets werden: Das Ristorante Italiano will beweisen, dass die Speisekarten in Südeuropa mehr zu bieten haben als Pizza und Pasta. Dafür sorgen seit dem Wochenende Salvatore und Sara Tassone mit ihrem Team, voran sein Vater Antonio „Toto“ Tassone. In seiner kalabrischen Heimat ist „Toto“ eine Legende, auch in Frankfurt und Offenbach hat sich der Koch bereits einen Namen gemacht.

Neueröffnung: Ristorante Italiano in Mühlheim - „Alles frisch und ohne Zusatzstoffe zubereitet“

Dort war er in sehr guten Restaurants als Küchenchef angesehen, jetzt möchte er die „authentische italienische Küche“ nach Mühlheim bringen. Mit 14 Jahren stand er bereits am Herd, hat sowohl im Norden als auch im Süden des Landes gearbeitet, vor allem natürlich in Kalabrien, wo die Chili-Schote das Wahrzeichen der Region ist. Tassone war noch keine 18, als er in Offenbach im Ristorante La Sila anheuerte, das nach dem „schönsten Berg“ seiner Heimat benannt ist. Wertvolle Erfahrungen sammelte er dann in Bad Homburg und Frankfurt.

Egal ob Fisch, Fleisch und hausgemachte Nudeln oder die eigene Salsiccia, die berühmte Fenchelwurst – „bei uns wird alles frisch und ohne Zusatzstoffe zubereitet“, versichert Sohn Salvatore. Im Italiano gibt es eine feste Speisekarte und wöchentliche Empfehlungen. Das täglich wechselnde Mittagsmenü ab elf Euro umfasst Vorspeise, Hauptgang und Dessert oder Espresso.

Info Ristorante Italiano im Tennispark, Siemensstraße 10 bis 12, täglich warme Küche, 06108 6565

Die Empfehlung aus dem neuen Gourmettempel: Frische Pasta! „Sie ist total wichtig in der authentischen italienischen Küche“, betonen die Männer. Daneben servieren sie Speisen aus Kalabrien wie die pikante „Paccheri Mafiosi“ mit Streifen vom Rinderfilet. Eine weitere Spezialität heißt Grana Padano: In einem Parmesanlaib werden vor den Augen des Gasts die frischen Nudeln geschwenkt und darüber Trüffel gehobelt.

Gastro-Neueröffnung im Kreis Offenbach: Familienunternehmen Ristorante Italiano in Mühlheim

Und ja, es gibt auch Pizzen des Hauses – mit frischen Zutaten, versteht sich. Zwischen 1. und 15. Dezember zaubern sie Gänsemenüs, Gänseleber auf Feldsalat, Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl und ein weihnachtliches Dessert plus Aperitif. Für Liebhaber: Frischen Fisch beziehen sie aus der ganzen Welt, eine eigene Weinkarte wird Freunde guter Tropfen begeistern.

In dem Familienunternehmen sind auch Totos jüngste Tochter Donatella beschäftigt, außerdem eine Kellnerin und insgesamt sieben Arbeitskräfte. Sara Tassone ist angehende Restaurant-Meisterin und bietet mehrere Ausbildungsplätze an. Der Gastraum bietet insgesamt 45 Sitzplätze, auch für Gesellschaften. Im Sommer soll rund ums Grillhäuschen im Garten gefeiert werden, an den Wochenenden sind Feten geplant. Die Tassones haben eine komplett neue Küche installiert und ihrem Reich einen frischen Anstrich verpasst. Die Schwarz-Weiß-Bilder der Stars verleihen dem Treffpunkt ein besonderes Flair. (Michael Prochnow)

