Günter Schmidt soll Behinderten-Parkplatz vor Haus selbst bezahlen

Mühlheim - Günter Schmidt bekam im August einen Brief von der Stadt. Der 70-Jährige hatte beantragt, vor seinem Haus einen personengebundenen Behinderten-Parkplatz einzurichten. Von Stefan Mangold

Die Ordnungsbehörde erklärt sich einverstanden, fordert aber vorab die Überweisung von „rund 860 Euro“ und später einem noch unbestimmten Betrag „nach dem tatsächlichen Aufwand zuzüglich einer Aufwandspauschale“. Seitdem korrespondiert Schmidt. Vor vier Jahren fühlte sich Günter Schmidt miserabel. Sein Sohn überredete ihn, einen Lungenarzt zu konsultieren. Der diagnostizierte eine „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ (COPD). Wenn Schmidt atmet, nimmt er zu wenig Sauerstoff auf: „Ohne Gerät wäre ich tot.“ Wie sich das Leben eines Behinderten gestaltet, lernte er rasch. Alleine von seiner Krankenkasse müsse er jährlich etwa 600 Briefseiten lesen. Einen Schwerbehindertenausweis beantragte er anfangs vergeblich. Erst durch die Hilfe eines bundesweiten Netzwerks von COPD-Betroffenen konnte Schmidt den Status eines zu 100 Prozent Behinderten durchboxen.

Was Schmidt, der einst für die FDP zehn Jahre im Magistrat saß, besonders ärgert, ist die Ablehnung eines Antrags der Grünen und der „Bürger für Mühlheim“ im Stadtparlament. Mit der Begründung, Städte wie Berlin und München richteten personenbezogene Behinderten-Parkplätze kostenlos ein, stimmten die beiden Fraktionen einem Antrag zu, wonach die Stadt dem Beispiel folgen möge. In Mühlheim gebe es zurzeit zwölf entsprechende Parkplätze, ein bis drei würden jährlich beantragt. „Überschaubare Kosten für die Allgemeinheit“, schreiben die Bürger im sozialen Netzwerk Facebook.

Die Regierungs-Koalition aus SPD und CDU lehnte diesen Antrag jedoch ab. Schmidt vermutet, es handele sich lediglich um die übliche Choreografie zwischen Regierung und Opposition, „bist du dafür, bin ich dagegen“. Schmidt nennt mit der Bitte um Verschwiegenheit den Namen eines CDU-Parlamentariers. Dieser habe ihm gesagt, ursprünglich habe seine Partei zustimmen wollen.

Schmidt betont, es gehe ihm nicht um das eigene Portemonnaie, sondern ihn beschleiche durch seine Erfahrungen mit Behörden und medizinischen Institutionen generell das Gefühl, „am liebsten wäre denen, Behinderte dämmern daheim vor sich hin“. Als Alleinversorger könnte er in seinem Zustand keine schweren Tüten durchs Viertel tragen. Er muss vor seinem Haus parken.

Als Beleg, wie es anders gehen könne, zeigt Schmidt ein Schreiben von einem Bekannten aus dem COPD-Netzwerk, das von dessen Erfahrungen in Berlin erzählt. Fünf Tage nach Antrag sei vom Ordnungsamt jemand erschienen, um sich die Örtlichkeiten anzusehen. Nach weiteren fünf Tagen stand ein entsprechendes Schild vor dem Haus. Kosten: keine.

„Noch nicht mal Offenbach nimmt dafür Geld, obwohl sie es laut Satzung könnten“, betont Schmidt, der von dem Recht auf Teilhabe am öffentlichen Leben von Behinderten spricht, „ohne dass jemand finanziell die Hosen runterlassen muss“. Denn die zuständige Erste Stadträtin Gudrun Monat (Grüne) schreibt auf eine Anfrage von Schmidt, der auch in Schriftform von diplomatischen Floskeln wenig hält, sie wisse, dass andere Städte kein Geld für die Einrichtung der Parkplätze verlangten, aber „bitte verstehen Sie, dass es nicht in meiner Macht steht, gegen den Willen des Parlaments eine Entscheidung zu treffen“.

Neben dem Brief von Monat liegt der Redaktion auch eine Korrespondenz von Schmidt mit Marius Schwabe via Facebook vor. Vom CDU-Fraktionschef will Schmidt wissen, warum die Union den Antrag von Bürgern und Grünen vom Tisch gestimmt habe. Schwabe schreibt, „wir (gemeint ist Mühlheim) haben laut Erster Stadträtin an dieser Stelle kein Problem“. Anschließend wiederholt das Schreiben den Inhalt der Satzung, lässt Schmidts Frage aber letztlich unbeanwortet.

Der weitere Verlauf der Korrespondenz zerbröselt inhaltlich in Missverständnissen und Schreiben mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden Rosemarie Palm. Diese antwortet, ihre Fraktion halte geltende Gesetze und Verordnungen für ausreichend, sehe „keinen Handlungsbedarf“. Günter Schmidt ist fest entschlossen: „Ich mach’ weiter.“