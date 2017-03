Polizei schnappt Täter nach Blitzeinbruch in Tankstelle

Mühlheim - Nach einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle an der Dietesheimer Straße helfen Zeugen dabei, dass die Polizei kurze Zeit später drei der vermutlich sechs jungen Einbrecher festnimmt.

Durch aufgeschreckte Anwohner wurde die Polizei am späten Dienstagabend auf einen Blitzeinbruch in eine Tankstelle an der Dietesheimer Straße aufmerksam. Offensichtlich hatten mehrere Täter gegen 23.15 Uhr die Eingangstür des Verkaufsraums eingetreten und sich dann Zigaretten und Geld geschnappt. Anschließend waren die Diebe in einem roten BMW sowie einem silbernen Wagen mit Alzenauer Kennzeichen abgehauen, berichteten die Zeugen. Eine Funkstreife traf wenig später in der Nähe auf einen silbernen Audi mit passenden Nummernschildern und nahm die drei Insassen fest. Bei den im Wagen gefundenen Zigaretten handelt es sich mutmaßlich um einen Teil des Diebesgutes. Es stellte sich schnell heraus, dass der A4 in der Nacht zum Montag von einem Werkstattgelände an der Mühlheimer Straße gestohlen wurde.

Auch das zweite gesuchte Auto wurde später im Stadtgebiet abgestellt aufgefunden. Die drei geschnappten Verdächtigen, die allesamt noch im kindlich-jugendlichen Alter sind, mussten zunächst mit zur Wache, wurden aber später von ihren Eltern abgeholt. Neben den drei bekannten Jungs waren offenbar noch drei weitere an dem Einbruch beteiligt, die ebenfalls namentlich bekannt sind. Die Ermittlungen laufen laut Polizei bereits. (dr)

