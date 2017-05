Kleiner Saal, großer Name

Mühlheim - Die Stadt hat sich das Fest der Künstlergesellschaft als Rahmen ausgesucht, um den Sälen der Willy-Brandt-Halle Namen zu geben. Von Reinhold Gries

Der große Saal wurde nach Paul Hindemith, dem von 1900 bis 1905 in Mühlheim aufgewachsenen Komponisten benannt, der kleine Saal heißt nun „Irmgard-Sondergeld-Saal“ – nach der großen Dame der Mühlheimer Politik. Die gesamte Familie Sondergeld und auch Karl-Christian Schelzke, der Ex-Bürgermeister und in Mühlheim residierende Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, waren dabei: Bürgermeister Daniel Tybussek hielt die Ansprache zur Namensgebung der Säle in der Willy-Brandt-Halle. Dabei wurde klar – man schmückt sich nicht mit fremden Federn. Wer, außer den ganz Jungen, kennt sie nicht, die von 1956 bis 2006 unermüdlich in Politik und Gesellschaft arbeitende Irmgard Sondergeld (1925-2013). Von 2001 bis 2006 war sie Stadtverordnetenvorsteherin und von 1977 bis 2002 Mitglied des Kreistags.

+ Das Foto von Paul Hindemith im Exil wurde unserer Zeitung mit freundlicher Genehmigung der Fondation Hindemith, Blonay (CH) zur Verfügung gestellt. Bei der Übersicht der Auszeichnungen für die in Oberlengsfeld geborene Dame und sechsfache Mutter kam Tybussek nicht in Verlegenheit: Ehrenbürgerschaft und „Stadtälteste“ von Mühlheim, Freiherr-vom-Stein-Plakette, Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik, Hessischer Verdienstorden, Ehrenplakette des Kreises Offenbach – und weitere. Ihre Tätigkeiten gingen weit über die bei der CDU hinaus. Sie zeigte Engagement für die Menschen und die Region, mit besonderem Blick auf die Jugend. Soziale Verantwortung und Fairness waren der bis heute Hochgeachteten selbstverständlich.

In Erinnerung geblieben sind auch ihre Tätigkeit als Schöffin und ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Darmstadt. Und ihre erfolgreichen Bemühungen bei der Einrichtung eines Schülerparlamentes. Stets war sie auf dessen Sitzungen präsent, bei Rathausbesuchen von Schulklassen stand sie Rede und Antwort. Ihr Wirken hatte den so oft vermissten Vorbildcharakter.

Sondergelds ältester Sohn Manfred, der mit Bruder Eberhard das Namensschild enthüllte, sprach zufrieden für seine Familie: „Das alles war sehr würdevoll und hat uns gut gefallen, wir sind sehr stolz auf unsere Mutter.“ Sie seien froh über das Foto an der Wand, das Irmgard Sondergeld mit Volker Bouffier zeigt, als sie 2005 zum 80. Geburtstag die Freiherr-vom-Stein-Medaille überreicht bekam.

Hindemith Mühlheimer Vergangenheit

Der große Saal wurde dem weltweit bekannten Komponisten Paul Hindemith (1895-1963) gewidmet, von dessen Mühlheimer Vergangenheit viele nichts wissen. Tybussek gab eine biografische Übersicht. Das hochbegabte Arbeiterkind aus Hanau ging in der Mühlenstadt zur Grundschule und erhielt dort mit neun Jahren den ersten Geigenunterricht. Mit seinen Geschwistern reiste er als „Frankfurter Kindertrio“ durch die schlesische Heimat des musikbegeisterten Vaters. Von Mühlheim aus ging es 1905 nach Frankfurt.

Hindemith wurde geschult durch Lehrer wie Anna Hegner, Adolf Rebner und Arnold Mendelssohn, bevor er bereits 1915 Konzertmeister des Frankfurter Opernhausorchesters wurde – genau in dem Jahr, in dem sein Vater im Ersten Weltkrieg in Flandern fiel. Schon 1917 publizierte Hindemith, der Bratsche spielte, aber auch viele Orchesterinstrumente beherrschte, drei Stücke für Cello und Klavier. Weitere Sporen verdiente er sich in den 20er Jahren als Bratschist im berühmten „Amar-Quartett“ mit Bruder Rudolf.

Es war ungewöhnlich, wie früh er seine Musik auch ins Radio Frankfurt brachte. Dabei galt seine frühere Kompositionsweise mit provozierend neuen wie rauen Klängen und grell-jazzigen Rhythmen nicht selten als umstritten. So war es keine Überraschung, dass ihn die Nazis mit Aufführungsverbot belegten, obwohl er inzwischen neoklassische Töne anschlug. Hindemith, damals Professor in Berlin, emigrierte in die Schweiz, von dort in die USA.

Zum Gewerbefleiß Mühlheims passt der Paul-Hindemith-Saal im Bürgerhaus insofern gut, als der Namensgeber Musik nicht als elitären Selbstzweck ansah und vom Sockel der Unnahbarkeit herunterholte. Er wollte eigentlich „Gebrauchsmusik“ für alle schreiben.