Das Ende einer Reise

Mühlheim - Großer Verlust in der doch von Hoffnung und Freude geprägten Adventszeit: Rosemarie Kempers ist tot. Sie war der Motor des von vielen Menschen in Mühlheim über den Verein „Thiogo“ unterstützten Bildungs- und Brunnenprojekts im afrikanischen Burkina Faso. Von Marcus Reinsch

Die Stadt und der Verein „Thiogo“ haben über ihre in viele Herzen der Mühlenstadt treffende Botschaft das afrikanische Sprichwort „Es ist ein Schritt, mit dem wir die ganze Reise beginnen“ gestellt. Aus mehr als einem Grund. Zum einen charakterisiert diese Weisheit, wie das von vielen Menschen aus Mühlheim und seiner französischen Partnerstadt Saint Priest unterstützte Bildungs- und Brunnenprojekt in Burkina Faso seine wertvolle Mission angeht. Zum anderen ist für die in Mühlheim wohlbekannte Initiatorin der Hilfe die Reise zu Ende gegangen: Rosemarie Kempers ist im Alter von 74 Jahren in Nouna verstorben.

Seit dem Jahr 2005 bekommt das Projekt Hilfe aus Mühlheim und Saint-Priest. Rosemarie Kempers entwickelte den bis dahin landesweit einmaligen Ansatz, bestehende dörfliche Tiefbrunnen zu pflegen, zu reparieren und gleichzeitig durch burkinische Fachkräfte junge Leute zu Brunnenwarten auszubilden. Die Geburtsstunde des Vereins „Thiogo“ in Mühlheim schlug dann im April 2012, um diese Kooperation fortzuführen und zu vertiefen. Rosemarie Kempers spielte dabei eine zentrale Rolle. Sie war Ansprechpartnerin, gute Seele und immer wieder auch kritische Stimme der Projektarbeit vor Ort. In ihr hatte der Mühlheimer Verein einen Garant für den sinnvollen und immer wieder reflektierten Einsatz der Spenden und Hilfsgüter für die Menschen in der Sahelregion von Burkina Faso.

Als ausgebildete Krankenschwester arbeitete Rosemarie Kempers schon früh in der Entwicklungshilfe für den Deutschen Entwicklungsdienst. Unter anderem in Kamerun, im Tschad und in Tunesien. 1974 kam sie für den Aufbau eines Operationstraktes des Kreiskrankenhauses nach Nouna. Damals hieß das Land noch Obervolta. Die Menschen dort hatten es ihr mit ihrer freundlichen und offenen Art angetan. Also entschied sie sich, genau an diesem weit von der Hauptstadt Ouagadougou entfernten Ort im burkinischen Sahel über ihr Dienstende hinaus zu bleiben. Sie betrieb ein Restaurant, baute ein Wohnhaus und Gästebungalows. Sie adoptierte ein Waisenkind und unterstütze etliche notleidende Familien in und um die Provinzhauptstadt Nouna.

Im Ruhestand verstärkte sie ihr soziales Engagement durch Patenschaften für Waisen- und Halbweisenkinder aus vielen umliegenden Dörfern. Durch die Finanzierung ihrer Schulausbildung legte sie zugleich den Grundstein für etliche Karrieren junger Menschen, die sonst nie hätten eine Schule besuchen können. Der Bau eines Alphabetisierungszentrums für Kinder und Erwachsene, eine vielschichtige Schulpartnerschaft der Goetheschule Mühlheim mit der Grundschule im Dorf Kousseri und das Brunneninstandhaltungs- und Ausbildungsprojekt entstanden schließlich aus der engen Kooperation des Freundeskreis-Vereins „Thiogo“ in Mühlheim.

Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde Rosemarie Kempers im Jahr 2011 mit dem deutschen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet. Diese Ehrung ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Und auch das Land Burkina Faso hat Kempers Initiativen in Nouna und der Provinz Kossi mit einer der höchsten staatlichen Auszeichnungen gewürdigt.

Rosemarie Kempers hat sich mit ihrer starken Persönlich–keit, mit Weitblick und Geschick und einer besonders ausgeprägten Zielstrebigkeit resolut für die Verbesserung der Lebensbedingungen und für eine Zukunftsperspektive von jungen Menschen in der Sahelregion eingesetzt. Mit ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte, viel Humor und kreativen Lösungen für so manches Problem war sie über viele Jahre etlichen Mühlheimer Besuchern von Nouna eine unvergessliche Gastgeberin. Verein und Stadt wollen ihr ein ehrendes Angedenken bewahren: „Wir verlieren eine wertvolle, engagierte Persönlichkeit und Freundin, die eine große Lücke hinterlassen wird.