Stadt soll geliebte Grünfläche erhalten oder verbessern

Mühlheim - Die Stadt soll austüfteln, wie die Attraktivität des Parks in der Roten Warte „erhalten oder verbessert“ werden kann. Einbeziehen soll sie die Siedlergemeinschaft. Die ist bisher zwar nicht gefragt worden, ob sie am geliebten Grün überhaupt etwas vermisst. Von Marcus Reinsch

Doch „offene Ohren“ gebe es, signalisiert der Vorsitzende. Bis Themen in Mühlheims Polit-Mühle ihre Runden drehen dürfen, dauert es bisweilen. Und manchmal scheint es noch schwieriger, sie da wieder rauszukriegen. Als Beispiel darf die Grünfläche „Am letzten Busch“ in der Rote-Warte-Siedlung gelten. Die Politik hat die Stadt beauftragt, in Abstimmung mit der Siedlergemeinschaft Rote Warte zu prüfen, wie die Attraktivität des Parks „erhalten oder verbessert“ werden kann.

Gegenwind ist da kaum zu erwarten. Jedenfalls, solange der erstmal denkbar harmlose Beschluss aus der Schmiede der SPD/CDU-Koalition nicht wider Erwarten doch noch zum Beginn von bisher in allen Parteilagern stets verneinten großen Umgestaltungs- oder gar Bebauungsplänen mutiert. Doch darauf deutet – auch wenn im Stadtparlament die theoretische Eignung des Areals für eine Bebauung schonmal Thema war und der Antrag der „Bürger für Mühlheim“ auf „Erhalt in der jetzigen Form“ vor seiner finalen Ablehnung mehrfach von der Tagesordnung geschmissen wurde – nichts hin.

Franz-Dieter Buchheimer, der Vorsitzende des Siedler-Vereins, signalisierte gestern auf Anfrage unserer Zeitung also Bereitschaft zur Mitwirkung. Beispielsweise in Form eines „Ideen-Pools“. Wenn in irgendeiner Form eine solche Initiative läuft, haben wir natürlich offene Ohren.“ Und natürlich würden die Bewohner sehr gerne über den aktuellen Stand der Dinge und Gedanken informiert werden.

Denn eigentlich seien sie schon jetzt ganz zufrieden mit dem Park. Er liegt an der Straße „Am letzten Busch“, ist über den Daumen gepeilt rund 60 mal 100 Meter groß und hat dank der zurückgesetzt platzierten Häuser eine etwa 20 mal 50 Meter umfassende Fortsetzung am Alten Frankfurter Weg. Er werde, sagt Buchheimer als direkter Anwohner, gut angenommen und gelte, weil er die einzige zusammenhängende Wiesenfläche und die geographische Mitte der Roten Warte ist, als grüne Lunge.

Es gibt einen altehrwürdigen Eichenbestand und einen mit vielleicht 15 Jahren recht jungen. Außerdem Bänke. Hier wird entspannt, spaziert und von Kindern, die dem Generationswechsel bei den Anwohnern zu verdanken sind, gespielt. Dazu: Mülleimer plus Hundekottütenspender, der von einer engagierten Anwohnerin immer wieder aufgefüllt wird.

Und natürlich ist der Park Schauplatz für die zwei großen Sommerfeste der mit rund 200 Einzel- und Familienmitgliedschaften gut aufgestellten Siedlergemeinschaft. Da gibt es zum einen den Traditionslockruf „Wäldchestag“. Er wurde früher direkt an der Roten Warte gefeiert, schlief in den siebziger Jahren ein und ist seit dem 60. Geburtstag der Gemeinschaft anno 1996 wieder jährlicher Magnet. In diesem Jahr soll er am 17. und 18. Juni über die Bühne gehen.

Das zweite Fest hatte seine Premiere vergangenes Jahr. Die Mitbringparty „Weiße Nacht im Park“ ist nach einem großen Erfolg mit 130 Gästen dazu bestimmt, eine dauerhafte Einrichtung in der Siedlung zu werden. Das nächste Mal am 19. August, kurz nach den Sommerferien.

