Wie Leica-Kameras über den Titel „Luxus-Messi“ hinwegtrösten

Mühlheim - Für seine Schau „Glanzstücke“ im Stadtmuseum vereint der Geschichtsverein Sammler und Leidenschaften. In einer kleinen Serie stellt unsere Zeitung die Schwerpunkte vor. Heute: Karl-Christian Schelzkes Kamera-Träume von Leica. Von Stefan Mangold

Karl-Christian Schelzke behauptet zur Ouvertüre eines Vortrags, seine Frau wäre alles andere als unglücklich, blieben seine Kameras für immer im Stadtmuseum. Als „Luxus-Messi“ habe ihn Gattin Marita Immel-Schelzke ob seiner Sammelleidenschaft schon gerügt. Den Vorwurf weist der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebunds dezidiert zurück. Schelzke gilt als Systemsammler. Sein Fokus liegt auf den Kameras des Labels Leica. Seine Kollektion spiegele die Entwicklungsgeschichte des Herstellers aus Wetzlar wieder, „darin liegt der Unterschied zu einem Messi“.

In jungen Jahren begann Schelzkes Faible für die Leica, auch wenn er auf den Besitz einer eigenen Kamera mangels Budget lange warten musste. Zwar habe in der Familie das Fotografieren eine gewichtige Rolle gespielt, „ein Exemplar kostete aber zwei bis drei Monatsgehälter“. Der Name Leica ist die Abkürzung für „Leitz Camera“, produziert von den Ernst Leitz Werken in Wetzlar. Auf seinem ersten Fotoapparat stand Revueflex, „die gab es bei Quelle“. Mit dem Teil ließ sich zwar vor Kennern nicht wirklich reüssieren, „eine schlechte Kamera war das aber keineswegs“.

Zu seiner ersten Leica kam Schelzke durch die pekuniäre Flaute eines Mandanten. Damals arbeitete Schelzke als Strafverteidiger in Wetzlar. Der vermeintliche Delinquent mit der geringen Barschaft schlug seinem Anwalt die Übergabe eines Sachwerts als Honorar vor. Es handelte sich um eine Leica III von 1936. Die Kamera wurde extra für die olympischen Spiele in Berlin gebaut, um etwa einen Jesse Owens auf der Laufbahn scharf in den Kasten zu bekommen. „Sie hat eine Belichtungszeit von einer tausendstel Sekunde“, erklärt Schelzke, der das erste Exemplar seiner Sammlung nicht mehr besitzt. Durch einen Einbruch kam es abhanden.

Schelzke gibt auch einen generellen Einblick in die Geschichte der Fotografie. Auf historischen Bildern von Städten sind keine Menschen zu sehen. Die Passagen mussten abgesperrt werden, wenn der Fotograf sein Stativ aufgestellt hatte. Bei den Belichtungszeiten um 1910 war es unmöglich, laufende Passanten einzufangen, ohne dass sich hinter ihnen ein langer Schweif bildete.

Schelzke erzählt von Dr. Paul Wolff, einem Mediziner, der zum Berufsfotographen mutierte und 1926 auf einer Fotoausstellung in Frankfurt seine erste Leica gewann, eine Kleinbildkamera. Für professionelle Ansprüche taugten deren Bilder noch nichts, zu grobkörnig. Wie sich das beheben ließ, fand der Mann per Zufall raus. Wolff hatte einen Film vermeintlich zu stark belichtet. Beim Entwickeln zog er deshalb das Papier ganz schnell wieder aus der Lösung. Und siehe da, „die Körner waren weg“.

Profis setzten durch alle Zeiten auf Leica. Unter Sammlern sind die Apparate nicht nur bei Schelzke begehrt. Jede Kamera hat ihre eigene Nummer. Die der sogenannten 0-Serie aus dem Jahr 1924 haben von Nummer 100 bis 500 einen Wert von 3000 bis 4000 Euro pro Stück.

Zum Ende der DDR hatten gewiefte Fälscher ähnlich aussehende Kameras aus sowjetischer Produktion mit einer Nummer, Reichsadler und Hakenkreuz versehen, um sie als einstiges Eigentum der Reichskanzlei zu deklarieren. Es handele sich um Kameras, die durch die Wirren der Nachkriegszeit lange verschollen waren, lautete die Story zum schnellen Schnäppchen, das mit 1000 Markt ausgesprochen günstig erschien. „Mittlerweile haben die falschen Leicas selbst einen Sammlerwert“, beobachtet Schelzke im Internet.

Zum Schluss zeigt der ehemalige Bürgermeister von Mühlheim noch Kameras eines anderen Herstellers. Die Frankfurter Firma Goldammer ließ einst an der Dietesheimer Straße produzieren. Die Apparate trugen Namen wie Goldeck 16 oder Goldixette. In den 60er Jahren konnte Mühlheim mit Japan nicht mehr mithalten. Auch über Leica kreiste im Jahr 2004 bedrohlich der Hammer. Die Finanzspritze eines Investors in Höhe von 35 Million Euro brachte den Hersteller wieder auf die Beine. Heute macht er Rekordumsätze.