Kulturtreff Schanz feiert mit dreitägigem Festival 25-jähriges Bestehen

Freuten sich über ein gelungenes Partywochenende zum 25-jährigen Bestehen des Schanz (v. l.): Michael und Yannic Bill, Tobi Schmitt sowie Laura Kipka. © Prochnow

Der Mühlheimer Kulturtreff Schanz feiert mit einem dreitägigen Festival das 25-jährige Bestehen. Die Besucherinnen und Besucher erleben ein buntes Musikprogramm.

Mühlheim – 25 Jahre – das ist noch kein Grund für Festzelt und Umzug, Promis in Schlips und Kragen oder feierliche Reden. Aber für eine flotte Sause mit fast 20 Bands an drei Tagen und in fast allen Stilrichtungen. Für jeden etwas also, denn dafür steht das Schanz seit seiner Gründung 1998. Zum Jubiläumsfest präsentierte der Kulturverein Eigenart mit seinem Vorsitzenden Michael Bill gemeinsam mit der Main Schwein GmbH und ihren Geschäftsführern Yannic Bill und Tobi Schmitt quasi das Programm eines Monats an nur einem Wochenende.

Das Spektakel nahm bereits am Freitagnachmittag seinen Lauf. Auf der Bühne in der Kultkneipe standen nacheinander sechs Bands, die sich dem Punk oder Indie Rock verschrieben haben. Sie nennen sich Nonstock, Line Up, Casino Black Out, Flimmer, Dracu und Frau Ruth und brachten viel Bewegung in den Gastraum. Er war komplett ausverkauft, berichtet Schanz-Sprecher Yannic Bill.

Für die Abteilung Metal und Hardcore am Samstag gab‘s noch einige Karten. Für diesen Musikstil ist der Kulturtempel in der Carl-Zeiss-Straße nicht unbedingt die erste Adresse, weiß der Organisator. Obwohl längst alljährlich dort auch ein Metal-Treffen steigt, ergänzt Laura Kipka vom Vereinsvorstand. Trotzdem diente gerade das Jubiläum auch dazu, Kontakte zu anderen Anbietern und Veranstaltungsorten zu pflegen und zu knüpfen. Vertreter von Festivals gaben sich zu erkennen, bezeugten Interesse an den Aktivitäten in der Mühlenstadt. „Das bedeutet, wir werden in der Szene ernst genommen“, resümiert der Leiter einen Meilenstein zum runden Geburtstag.

Nicht so ernst sollte man hingegen die Texte des Duo Ohrenschmaus nehmen, sie dienen der lustvollen Unterhaltung und zogen am Sonntag zahlreiche Stammgäste ins Schanz. Die beiden Lagerfeuer-Zündler, die erst das Zeltlager von St. Markus begleiteten und dann auch maßgeblich an der Entwicklung der Kulturstätte beteiligt waren, amüsierten mit ihren Hits im Saal.

Auf der Freilicht-Bühne standen zuvor Kera Mono, die Schanz-Gesichter Irina und Tobi, Ohne Fronten und Revolte Tanzbein. Die Singer-Song-Writer bewiesen einen hohen Anspruch und viel Kreativität, gewannen ihr Auditorium mit Humor und Rhythmen im Takt von Reggae, Rap und Ska. An zehn Verkaufsständen konnten schwarze T-Shirts und Kleidung passend zu den Musikrichtungen erworben werden, aber auch Kunstgewerbe vom Verein Thiogo des Mühlheimers Thorsten Ehmann. Die Initiative „Bunt statt Braun“ informierte über ihre Aktivitäten gegen Rassismus.

Vater und Sohn Bill freuen sich besonders über ein Dutzend Sponsoren, die Getränke, Becher und Bares zur Verfügung stellten. Ohne diese Förderung wäre ein Festival wie das zum 25-Jährigen nicht möglich. Die Leiter sind aber vor allem auch dankbar für die Förderung durch Mäzen Hans-Günter Zach, von der Stadt sowie während der Coronazeit auch von Bund und Land. Und auch Stammgäste zeigten sich generös: Manche Besucherinnen und Besucher frönten dem Festival nur an einem Tag, kauften sich aber ein Ticket für alle drei Nachmittage. (Michael Prochnow)

Metalfans kamen am Samstag unter anderem beim Auftritt von The Desaster Area auf ihre Kosten. © Prochnow, Michael

Hoch her ging‘´s bereits am Freitag, als zum Auftakt gleich sechs Bands die Schanz-Bühne rockten. © Agenturen