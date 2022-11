Ausstellung zum Ukraine-Krieg in Mühlheim: Schockierende Brutalität

Von: Jan Lucas Frenger

Gut ausgerüstet: Für seine Hilfseinsätze in der Ukraine hat sich Steven Tereshchenko-Schuster unter anderem eine schusssichere Weste zugelegt. © frenger

Der Offenbacher Krankenpfleger Steven Tereshchenko-Schuster stellt in Mühlheim zahlreiche Bilder und Exponate aus, die er während seinen Hilfseinsätzen in der Ukraine gesammelt hat.

Mühlheim – Zerbombte Häuser, lebensgefährlich verwundete Soldaten und Zivilisten, Menschen, die auf ihrer panischen Flucht alle Besitztümer zurücklassen müssen: Steven Tereshchenko-Schuster hat das Leid und die Verwüstung, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine tagtäglich verursacht, aus nächster Nähe miterlebt.

Der Offenbacher ist mit einer gebürtigen Ukrainerin verheiratet und als examinierter Krankenpfleger und früherer Rettungssanitäter seit Ausbruch der Auseinandersetzungen regelmäßig an Hilfseinsätzen im Land beteiligt, bei denen er die Bevölkerung vor Ort unter anderem mit Medikamenten versorgt.

Seine gesammelten Eindrücke präsentiert der 33-Jährige Gründer der Hilfsorganisation „Medicines for Ukraine“ nun am kommenden Montag, 21. November, in einer dreitägigen Ausstellung in der Kulturhalle Schanz (Carl-Zeiss-Straße 6) – der Eintritt ist kostenlos. Im Interview spricht er über seine Erlebnisse in der Ukraine, wie er diese verarbeitet und verrät, was die Besucher in seiner Ausstellung erwartet.

Herr Tereshchenko-Schuster, wie sind Sie auf die Idee für die Ausstellung gekommen?

Die Idee ist schon seit einigen Monaten in meinem Kopf herumgeschwirrt. Während meiner bisherigen Zeit in der Ukraine habe ich viele Eindrücke gesammelt. Diese möchte ich nun mit anderen Menschen teilen, dadurch wieder mehr auf das Thema aufmerksam machen und über die Zustände vor Ort informieren.

Was werden die Leute im Schanz zu sehen bekommen?

Ich zeige verschiedene Bilder, die ich während meiner Einsätze mit einer Handykamera gemacht habe sowie einige Exponate, die ich vor Ort sammeln konnte.

Zum Beispiel?

Es werden unter anderem mehrere Erste-Hilfe-Sets sowie der Helm eines russischen Soldaten ausgestellt. Zudem zeige ich meine Ausrüstung, die ich mir größtenteils selbst gekauft habe und mit der ich auch regelmäßig in den Kriegsgebieten unterwegs bin.

Was haben Sie bei Ihren Einsätzen alles dabei?

Ich habe mir zum Beispiel eine schusssichere Weste und ein eigenes Funkgerät angeschafft, da die Ausrüstung, die im Krisengebiet zur Verfügung gestellt wird, oftmals nicht die höchste Qualität hat.

Klingt kostspielig.

Ja, allerdings. Insgesamt habe ich bisher rund 5 000 Euro für Equipment ausgegeben.

Wann geht es für Sie wieder in die Ukraine?

Im Dezember. Die Leute haben dort aktuell keinen Strom und sitzen buchstäblich im Dunkeln. Deshalb fahre ich nächsten Monat wieder mit dem Zug dorthin und bringe Solarpanels und auch ein paar Medikamente mit.

Weshalb zieht es Sie immer wieder zurück ins Kriegsgebiet?

Für mich geht es in erster Linie darum, nicht einfach nur hilflos herumzusitzen und sich machtlos zu fühlen, sondern mit anzupacken und etwas zu bewirken. Ich habe viele Freunde und Verwandte in der Ukraine, um die ich mir jeden Tag Sorgen mache – das lässt einen nicht zur Ruhe kommen.

Haben Sie bei Ihren Einsätzen keine Angst?

Doch, natürlich. Allerdings gewöhnt man sich erschreckend schnell an die Situation. Am Anfang sind wir bei den Bombenalarmen noch panisch in den Keller gerannt, nach einer Weile lernt man es zu ignorieren.

Gab es Erlebnisse, die Ihnen besonders zugesetzt haben?

Mich hat vor allem die Brutalität, mit der die russischen Soldaten gegen die ukrainische Bevölkerung vorgehen, schockiert. Da passieren Dinge, die kann und will man sich nicht vorstellen.

Wie versuchen Sie, diese Eindrücke zu verarbeiten?

Ich spreche regelmäßig mit Freunden und Verwandten darüber und tausche mich auch mit Leuten aus, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben – das hilft. Allerdings habe ich kaum Zeit, mir Gedanken zu machen.

Wieso das?

Seit Februar bin ich quasi dauerhaft unterwegs und konzentriere mich voll und ganz auf die Arbeit in meiner Hilfsorganisation „Medicines for Ukraine“, die ich zusammen mit meinem Schwager gegründet habe.

Was macht diese Organisation?

In erster Linie sammeln wir Spenden für die medizinische Versorgung der Menschen in der Ukraine. Doch es gehören auch Maßnahmen wie beispielsweise die Solarpanels dazu.

Ist das auch ein Ziel der Ausstellung – Spenden zu sammeln?

Klar! Während der Veranstaltung haben die Besucher zum Beispiel die Möglichkeit, einige der Exponate zu ersteigern und sich mit verschiedenen Ukraine-Artikeln einzudecken. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen kommen dann „Medicines for Ukraine“ zugute. Zudem hoffe ich natürlich immer darauf, Menschen zu finden, die unsere Arbeit unterstützen wollen – egal in welcher Form.

Sind weitere Ausstellungen dieser Art geplant?

Wenn die Veranstaltung gut läuft, wollen wir damit künftig durch ganz Deutschland touren.

Das Gespräch führte Jan Lucas Frenger

Weitere Infos Die Ausstellung im Schanz öffnet ihre Pforten von 18 bis 22 Uhr. Weitere Informationen über die Arbeit von „Medicines for Ukraine“ gibt es unter medicines-for-ukraine.de.