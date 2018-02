Streit um Knöllchen: „Schwerwiegender“ Vorwurf

Mühlheim - Zu schwer oder nicht zu schwer? Für Torsten Martin ist das gerade wichtig. Nicht, weil er das Knöllchen, das er bei der Polizeikontrolle an Lämmerspiels Steinheimer Straße bekam, nicht bezahlen kann – sondern weil er es nicht bezahlen will. Von Marcus Reinsch

Denn die zweieinhalb Tonnen, ab denen die Achse für Kraftfahrzeuge tabu ist, habe sein Transporter nicht auf die Waage gebracht. An der Steinheimer Straße in Lämmerspiel haben sich schon viele Geister geschieden. Die einen schätzen die Achse als Beinahe-Luftlinie nach Hanau und zu den Autobahnen sehr. Die anderen fürchten sie aus dem gleichen Grund. Vor allem Anwohnern und Eltern der Brüder-Grimm-Schule ist der Durchgangsverkehr aus zu naheliegenden Gründen ein Dorn im Auge. Torsten Martin wälzt seit Montag ein ganz anderes Problem mit der Verbindung.

Martin hat mal in Lämmerspiel gewohnt, ist gerade zu Besuch in der alten Heimat und wollte mit seinem VW-Transporter auf der Steinheimer Straße nach Steinheim. Dass er nur bis zum Friedhof kam, lag an einer Polizeikontrolle.

Ordnungshüter der Mühl-heimer Wache und der Bereitschaftspolizei hatten sich dort – wie an anderen Ein- und Ausfalltoren der Stadt auch – postiert. Sie nahmen Fahrzeuge und Menschen unter die Lupe. Handyverbot am Steuer, Gurtpflicht, Einträge auf Fahndungslisten, solche Dinge. An der Steinheimer Straße glichen sie auch ab, ob sich die Autos mit den in beiden Fahrtrichtungen aufgestellten Schildern auf einen Nenner bringen lassen, die Karossen mit einem tatsächlichen Gewicht ab zweieinhalb Tonnen die Durchfahrt verbieten. Das ist bekanntlich nicht immer der Fall; im Waldstück zwischen Lämmerspiel und Hanau sind schon Lastwagen mit 40 Tonnen gesichtet worden.

So viel kosten Sie die zehn größten Verkehrssünden Zur Fotostrecke

Auch Torsten Martin musste mit seinem Transporter raus, nach seiner Wahrnehmung wie viele andere mit üppigeren Karossen und vergleichsweise viel Laderaum. Sein VW ist ein geländegängiges Modell, wiegt leer 2160 Kilo. Die erlaubten 2500 Kilo, sagt er am Redaktionstelefon, habe er am Montag definitiv nicht gehabt. Selbst wenn man ihn selbst, seine drei mitreisenden Boxer und den Sprit im Tank draufrechne. Zumal der Transporter bei der Kontrolle nicht nur unbeladen, sondern auch eine der Rückbänke und die Trennwand ausgebaut gewesen seien.

Durchgedurft, sagt Martin, der mal als Berufskraftfahrer gearbeitet hat und lernte, Masse und Dimensionen eines Gefährts richtig einzuschätzen und Verkehrsschilder genau zu lesen, habe er trotzdem nicht. Stattdessen habe es von der Polizei, die keine mobile Wiegevorrichtung vor Ort gehabt habe, die Order zum Umdrehen und einen 20-Euro-Strafbescheid gegeben. Letzteren habe er – anders als andere, deren Kontrolle er in seinen rund 20 Minuten Aufenthalt mitbekommen habe – allerdings nicht gleich bezahlt.

Apps fürs Auto: Diese digitalen Helfer sind wirklich nützlich Zur Fotostrecke

Eventuell wird er das auch nicht mehr müssen. Michael Malkmus von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südost-hessen versicherte gestern auf Anfrage, die Polizei werde den Sachverhalt genau prüfen. „Falls da ein Irrtum vorliegt, wird es natürlich auch kein Verfahren geben.“ Für Martin ein richtiger, wenn auch nur der erste Schritt. „Was ist mit den Menschen, die schon vor Ort bar bezahlt haben?“