Seewiese: Jetzt beißen die Bagger

Mühlheim - Der Abriss des Doppelblocks in der Seewiese hat heute begonnen.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnbau will auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück in Eigenregie neue Gebäude mit zusammen bis zu 38 teils barrierefreien und für Mieter aus allen Generationen gedachten Wohnungen hochziehen. Zu Staub geworden sein sollen die alten Blocks bereits am Dienstag nächster Woche. Die Aufräumarbeiten danach werden etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Bis vor einigen Wochen hatten die Gebäude noch als Flüchtlingsunterkunft gedient. Die Bewohner zogen in andere Domizile um. (mcr)