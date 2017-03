Solar-Fähre: Die Grünen versuchen es

Mühlheim - Die oppositionellen Grünen suchen im Stadtparlament eine Mehrheit für ihren Antrag, die Stadtwerke bis Dezember ein Konzept für eine „zukunftsfähige Energieversorgung der Mühlheimer Fähre“ ausarbeiten zu lassen. Von Marcus Reinsch

Damit wird erneut klar, in welche Richtung die in der schon bisher sehr kontroversen Diskussion um die Rettung des Pendelverkehrs nach Dörnigheim stets für ein neues Gefährt plädierende Partei denkt: Denn die Stadtwerke handeln nunmal nicht mit Diesel, sondern mit Strom. Die Grünen wollen im Konzept auch „alternative elektrische Antriebskonzepte“ sehen und „die bestehende Stromversorgung im Bereich des Mühlheimer Fähranlegers berücksichtigt“ wissen. Schließlich seien die Stadtwerke Betreiber des Versorgungsnetzes, „das eventuell von der zukünftigen Energieversorgung der Fähre und etwaigen Photovoltaikplänen des Mühlheimer Rudervereins beeinflusst werden wird“. Mit den in Steinwurfweite zum Fähranleger beheimateten Ruderern über gemeinsame Sonnenstrom-Pläne zu sprechen, hatten die Grünen schon vor der Kommunalwahl im März letzten Jahres einmal angeregt.

Diesen Gedanken haben sie offenbar nicht sausen lassen, sondern weiterentwickelt. Winkelmann konkretisiert: Ein Konzept müsse auch „die Anbindung einer Photovoltaikanlage großer Dimension“ berücksichtigen“. Hier bestehe „eine gute Chance, langfristig den Betrieb der Fähre durch einen für Umwelt und Anwohner vorteilhaften elektrischen Antrieb auch kostengünstiger zu ermöglichen“.

Der Grünen-Vorstoß kann zudem als Plädoyer verstanden werden, nicht von vornherein auszuschließen, dass Stadt oder Stadtwerke eigenes Geld in die Zukunft der Fähre stecken. Rechtlich nötig wäre das bekanntlich nicht. Wie berichtet, gehört der mit mehr als 50 Jahren so altersschwache wie von den Mühlheimern geliebte Schwimmkörper dem Kreis Offenbach. Der führt ihn wie Busse und S-Bahnen als offizielles Verkehrsmittel und verhandelt mit Blick auf einen neuen Vertrag schon seit Monaten mit der Betreiberfamilie Spiegel. Bisher hält man sich im Kreis allerdings eher bedeckt, ob es nur um die Kostenverteilung geht oder auch um einen anderen fahrbaren Untersatz.

Die Mühlheimer Politik könnte sich mit Blick auf sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten also eigentlich abwartend zurücklehnen. Und bisher hat das Stadtparlament auch nur beschlossen, beim Kreis zaghaft deutlich zu machen, dass Mühlheim seine Fährverbindung behalten will. Das natürlich in einem brauchbaren Zustand. Daran hapert’s. Die Fähre ist gerade in jüngerer Zeit zu oft wegen planmäßiger ebenso wie wegen ungeplanter Reparturbedürftigkeit ausgefallen – was das Vertrauen jener, die auf eine verlässliche Verbindung nach Dörnigheim angewiesen sind, mittlerweile begrenzt.

