Sozialarbeiter durch und durch: Grünen-Kandidat Lasse Westphal aus Mühlheim

Von: Jan Lucas Frenger

Mit Mühlheim verbunden: Auch in seiner Heimatstadt engagiert sich der 26-Jährige, ist unter anderem als Teamer beim katholischen Jugendzeltlager dabei. © frenger/Schander

Lasse Westphal aus Mühlheim nimmt als Grünen-Kandidat für die Landtagswahl im Oktober die gesellschaftliche Chancengleichheit ins Visier.

Mühlheim – Es ist heiß. Mit Ausnahme vereinzelter Wolkenfetzen, die den Himmel hin und wieder für ein paar Minuten wohltuenden Schattens verdunkeln, brennt die Sonne erbarmungslos nieder, spiegelt sich fröhlich in den zahlreichen Geräten auf dem Spielplatz in der Jean-Monnet-Straße. „Da kommen direkt die ganzen Erinnerungen hoch“, sagt Lasse Westphal.

Der 26-Jährige, der bei der Landtagswahl im Oktober für Bündnis 90 / Die Grünen im Wahlkreis 45 an den Start geht, ist im Franzosenviertel in Mühlheim aufgewachsen, hat dort seine Kindheit verbracht. „Das war früher mein Schulweg, weshalb ich mich hier oft mit Freunden getroffen habe“, erinnert er sich zurück. Den Ort hat der Co-Vorsitzende der Mühlheimer Grünen-Fraktion allerdings nicht aus rein nostalgischen Gründen gewählt.

Er sieht den Spielplatz, der erst kürzlich komplett neu gestaltet wurde, als Sinnbild für die Veränderungen im gesamten Wahlkreis: „Die Region wächst, es gibt immer mehr Familien, die mit jungen Kindern zuziehen, wodurch sich ganz neue Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf den Betreuungsanspruch, ergeben.“ Hierbei gelte es, Kinder möglichst früh in entsprechende Angebote zu bringen, um im Zweifelsfall auch integrativ wirken zu können. „Es geht einfach darum, die Chancengleichheit zu erhalten, alle mitzunehmen“, so Westphal.

Für den staatlich anerkannten Sozialarbeiter ist soziale Gerechtigkeit ein Herzensthema, dem er sich auch aus persönlichen Gründen voll und ganz verschrieben hat. „Ich hatte als Kind sehr starke Legasthenie und habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, sich mit ungleichen Voraussetzungen durchzukämpfen“, berichtet der 26-Jährige. Er hält es daher für notwendig, benachteiligte Menschen aus schwächeren Strukturen in Zukunft besser abzuholen und zu fördern. „Wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten, die Potenziale und Fähigkeiten jedes Einzelnen noch besser zu erkennen und zu nutzen“, sagt Westphal. „Denn wir können nur dann als Demokratie funktionieren und Probleme wie etwa den Fachkräftemangel angehen, wenn wir alle mitnehmen, integrieren und so letztlich auch politische Teilhabe schaffen.“

Je früher dieser Prozess in Gang gesetzt werde, desto besser, meint der Grünenpolitiker und hebt hervor, wie wichtig es sei, soziale Angebote für Kinder und Jugendliche kostengünstig zu gestalten. „Es muss auch für finanziell schwächere Familien möglich sein, ihr Kind auf eine Ferienfreizeit zu schicken“, sagt Westphal.

Seit 2019 ein Grüner Lasse Westphal wird 1997 in Frankfurt geboren. Seine Kindheit verbringt er in Mühlheim, wo er sich auch heute noch engagiert – etwa als Helfer im katholischen Jugendzeltlager. Nach seinem Abitur studiert Westphal Soziale Arbeit in Frankfurt, derzeit feilt er an seinem Master. Der 26-Jährige ist staatlich anerkannter Sozialarbeiter und hat unter anderem beim Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Hanau gearbeitet. Als Sohn des Mühlheimer Grünen-Politikers Volker Westphal kommt er früh mit lokalpolitischen Themen in Berührung, 2019 tritt er als Gründungsmitglied der Grünen Jugend offiziell der Partei bei. Zwei Jahre später zieht er ins Stadtparlament sowie in den Kreistag ein, seit 2022 ist er zudem Co-Fraktionsvorsitzender in Mühlheim.

Genau für diese Themen will sich der junge Sozialarbeiter, der für die Grünen auf Listenplatz 42 ins Rennen geht, künftig auch auf Landesebene einsetzen. „Klima- und Umweltschutz sind für mich natürlich ebenfalls wichtig, mein Hauptaugenmerk liegt aber auf der Sozialarbeit – das würde auch im Landtag so bleiben.“ Die Chancen für einen Einzug vermag der 26-Jährige derzeit nur schwer einzuschätzen. „Ich kann ein Angebot machen, damit an die Menschen herantreten und hoffe, dass ich möglichst viele Wähler von meinen Ideen überzeugen und in den Landtag einziehen kann.“

Für Westphal wäre es der nächste Schritt in seiner zwar noch jungen, aber dennoch von Erfolgen gekrönten politischen Karriere, die 2019 mit der Gründung der Grünen Jugend in Mühlheim ihren Lauf nimmt. „Ich habe gemerkt, dass wir ein Angebot für Jugendliche brauchen, die sich politisch engagieren wollen“, erzählt der Mühlenstädter. So habe er schließlich seine Liebe für die Lokalpolitik entdeckt, zwei Jahre später zieht er bereits ins Stadtparlament und in den Kreistag ein. „Ich denke, dass ich mich von anderen Kandidaten abheben kann, da ich trotz meines Alters Erfahrung auf verschiedenen politischen Ebenen sammeln konnte“, sagt Westphal. Und auch wenn der bundespolitische Trend für die Grünen derzeit nicht allzu rosig aussieht, lässt sich der engagierte Lokalpolitiker mit Blick auf seine Kandidatur nicht entmutigen.

„Diese Tendenzen können sich ganz schnell wieder ändern, aber klar ist: Wer Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit will, muss die Grünen stärken.“ Westphal wünsche sich unabhängig vom Ausgang der Wahl eine Gesellschaft, in der es „weniger Verlierer und Gewinner, dafür aber mehr Gemeinschaft gibt“. (Jan Lucas Frenger)

Hessen wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. In einer Serie stellen wir die Frauen und Männer vor, die im Wahlkreis 45 (Dietzenbach, Heusenstamm, Mühlheim, Obertshausen) kandidieren. Kommende Woche folgt ein Porträt der Freien-Wähler-Kandidatin Laura Schulz aus Obertshausen.