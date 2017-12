OFC-Spieler unterstützen Tütenaktion im Supermarkt

Mühlheim - Ein spielfreies Wochenende und die vorzeitige Winterpause kamen wie gerufen. Die Kickers-Profis unterstützten eine Tütenaktion im Edeka in Mühlheim.

Spieler der Offenbacher Kickers haben im Mühlheimer Edeka-Stenger zwischen Willy-Brandt-Halle und dem ehemaligen Feuerwehrhaus an der Dietesheimer Straße zwei Stunden lang Einkaufswagen beladen, Flyer verteilt, Autogramme geschrieben und vor allem Lebensmitteltaschen angepriesen. Die Aktion hatte einen mehr als guten Grund: Im Markt können mit Lebensmitteln bereits gefüllte Taschen für je fünf Euro gekauft und gleich vor Ort gespendet werden. Sie gehen an die Offenbacher Tafel, die sie an Bedürftige verteilt.

Die Aktion läuft noch bis zu diesem Samstag, 16. Dezember. Zum Dank erhalten Spender einen Ticketgutschein für das OFC-Heimspiel gegen SV 07 Elversberg am 10. Februar. In Mühlheim kamen 120 zusätzliche Tüten zusammen. „Ein super Ergebnis, aber wir schaffen noch mehr“, heißt es von den Fußballern. Fürs angestrebte Plus wird sicher auch eine Möglichkeit sorgen, die aufgrund einiger Nachfragen zustande kam: Wer mindestens zehn Tüten nimmt, kann sie unter der Adresse kultmagazin@ofc.de auch bestellen. (mcr)