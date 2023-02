Stadt investiert 1,15 Millionen Euro in Spielplätze

Von: Ronny Paul

Teilen

Bedürfnisse von Eltern und Kindern berücksichtigt: Fachgebietsleiterin Sylvia Lahr und Bürgermeister Daniel Tybussek auf dem Spielplatz am Bornweg. © stadt

In den vergangenen vier Jahren investierte die Stadt Mühlheim nach eigenen Angaben rund 1,15 Millionen Euro in Spielgeräte und Baumaßnahmen auf den Spielplätzen in der Mühlenstadt und ihren Ortsteilen.

Mühlheim – Der Betrag enthält demnach nicht die Kosten für die jeweiligen Planungen sowie Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung der Umbauten rund um den Bürgerpark (Baukosten: 458 590 Euro) und das Biebercamp (250 000 Euro).

Auch der Spielplatz hinter dem Dietesheimer Maindamm an der Kita Bornweg erfährt nun eine Aufwertung im Zuge des Erweiterungsbaus der Kita. Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD) teilt mit: „Ich freue mich, dass es uns im Verlauf der Planung gelungen ist, den Interessen sowohl der Eltern zukünftiger Kindergartenkinder durch die Schaffung neuer Plätze gerecht zu werden, aber auch das Bedürfnis der Kinder, die den Spielplatz gern in ihrer Freizeit nutzen, vollumfänglich zu berücksichtigen. Zwar wird ein Teil des bisherigen Spielplatzes künftig Teil des Neubaus sein, trotzdem wird das Angebot an Spielgeräten hinsichtlich Qualität und Quantität mindestens erhalten bleiben.“ Auch hier investiert die Stadt 250 000 Euro in die Neu- und Umgestaltung.

Im Besonderen prägten die Umbau- und Neugestaltungsmaßnahmen rund um den Bürgerpark im Herzen der Stadt das Stadtbild, wie die Stadt weiter mitteilt. Bei insgesamt drei Veranstaltungen seien die Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf, den Bürgerpark mitzugestalten, gefolgt. Das Ergebnis könne sich laut Stadt durchaus sehen lassen: Neben Plätzen, die zum gemütlichen Verweilen einladen, erweitere nun die stark nachgefragte Calisthenics-Anlage sowie neues Spielgerät das Angebot in fußläufiger Entfernung zur Bahnhofstraße, deren Bild sich aufgrund des Programms „Zukunft Innenstadt“ durch die Wünsche der Bürgerschaft in absehbarer Zeit verändern werde.

Bürgermeister Daniel Tybussek erläutert: „Wir haben neben diesen drei Projekten in der jüngsten Vergangenheit natürlich weitere Spielplätze mit neuem Spielgerät ausgestattet und Umgestaltungen vorgenommen. Insgesamt haben wir in die Spielplätze Wilhelm-Busch-Straße, Jean-Monnet-Straße, Talweg und Dietrich-Bonhoeffer-Straße insgesamt weitere 260 000 Euro in neues Spielgerät und Sitzmöglichkeiten investiert.“ (ron)