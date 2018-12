Stadtverordnete beschließen Haushalt für 2019

Mühlheim - Der städtische Haushalt für das kommende Jahr ist beschlossene Sache. Mit dem Zahlenwerk haben die Stadtverordneten auch eine Erhöhung der Grundsteuer um hundert Prozentpunkte abgesegnet. Von Thomas Holzamer

Mehrere hundert Seiten stark, Ausgaben von rund 68,5 Millionen Euro und am Ende steht ein kleines Plus – das ist der bereits im September von Bürgermeister und Stadtkämmerer eingebrachte städtische Haushalt für 2019 (wir berichteten). Der ist – nahezu unverändert – seit der jüngsten Stadtverordnetenversammlung beschlossene Sache. Hinzugekommen sind per Ergänzungsvorlage 150.000 Euro für Planung, Umbau und Sanierung der Kita Raabestraße. Dort sollen nach der geplanten Verlagerung der Hortplätze in die Schulbetreuung Rote-Warte-Schule 25 zusätzliche Kindergartenplätze entstehen. Voraussetzung dafür ist jedoch zunächst der angedachte Neubau einer Schulbetreuung mit 120 Plätzen, der im Zuge des für das kommende Jahr geplanten Neubaus der Schule gleich mit realisiert werden soll. Da Letzterer vom Kreis Offenbach gebaut und aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP II) des Landes finanziert wird – und daher bis 31. Dezember 2022 fertiggestellt sein muss – muss auch Mühlheim das Projekt vorantreiben. Für dessen Konzeption und Vorplanung hatte die Verwaltung ursprünglich 95.000 Euro angesetzt. Die wurden im Haushaltsplan um die geschätzten Kosten für Planung und eine Anschubfinanzierung für die Baumaßnahmen auf 1,1 Millionen Euro ergänzt. Da beide Bauvorhaben Teil des Investitionshaushalts sind, also nur teilweise in Form von Abschreibungen den Finanzhaushalt belasten, bleibt das das Zahlenwerk dank zusätzlich erwarteter Mehreinnahmen wie erhofft ausgeglichen, ohne dass die Stadt bei den freiwilligen Mehrausgaben wie beispielsweise Vereinszuschüssen oder der Vhs und Musikschule kürzen muss.

Doch die schwarze Null gibt’s für die Mühlenstädter nicht zum Nulltarif: Für Mehreinnahmen sorgt die Erhöhung der Grundsteuer B von 450 auf 550 Prozentpunkte. Damit liegt Mühlheim beim Hebesatz zwar noch ein ganzes Stück unter dem anderer Kommunen im Kreis – die nehmen in der Spitze auch schon mal 700 Prozent – für Begeisterungsstürme dürfte das bei den Grundstücksbesitzern der Mühlenstadt dennoch nicht sorgen.

Kritik gab es dafür auch von der Opposition, die den dementsprechenden Antrag folglich ablehnte. Man habe in den Ausschussberatungen mehrfach gefragt, für was die Erhöhung notwendig sei und wo der Mehrwert für die Bürger im Haushalt zu finden sei. Eine Antwort habe man jedoch nicht bekommen, bedauerte Bernhard Feig (Grüne). Auch die Bürger für Mühlheim hatten zuvor moniert, dass die Steuer trotz aktuell guter Lage erhöht werde.

Zehn Fehler, die Reiche niemals machen würden Zur Fotostrecke

Ein kleines finanzielles Trostpflaster gibt es für die Bürger zu guter Letzt dann doch noch: Mit dem Beschluss der Stadtverordneten sinken dafür im kommenden Jahr die Müllgebühren, da die Entsorgung in den vergangenen Jahren weniger gekostet hatte als geplant und die daraus entstandenen Rücklagen nun aufgelöst werden müssen. Gleichzeitig hat das Stadtparlament die Abschaffung der Straßenbeiträge beschlossen. Die Kosten für den Um- und Ausbau bestehender Straßen werden demnach künftig über den allgemeinden Haushalt der Stadt finanziert.

Wenig Erfolg hatten Bündnis 90 / Die Grünen und Bürger für Mühlheim mit ihren Haushaltsanträgen. So hatten die Grünen unter anderem ein Budget von 200.000 Euro für die Planung einer weiteren Kindertagesstätte einplanen wollen. Den Bedarf sieht man derzeit bei den übrigen Fraktionen jedoch nicht. Dank der Neubauten und geplanten Erweiterungen geben die Zahlen dies aktuell nicht her, erläuterte SPD-Fraktionsvorsitzende Rosi Palm. Als obsolet bezeichnete sie auch den Vorstoß der Bürger, die die Bereitstellung von 20.000 Euro Betriebskostenzuschuss für die Fähre bereitstellen wollten.

„Wir müssen Wünschenswertes und Bezahlbares in Einklang bringen“, hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Marius Schwabe zuvor in seiner Haushaltsrede betont. So sah die Große Koalition aus SPD und Christdemokraten beispielsweise den Wunsch der Grünen nach einer Verkehrsuntersuchung für den Stadtteil Lämmerspiel als nicht notwendig an. Die Zahlen, die solche Verkehrszählung erbringe, könne man auch mit den Meßtafeln der Stadt erhalten, ohne die von den Grünen gewünschten 20.000 Euro im Haushalt einplanen zu müssen, lautete die Kritik.