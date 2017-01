Stadtwerke verpachten ab sofort Photovoltaik-Module

Nicht nur in Lämmerspiel – wie auf diesem Foto, sondern in ganz Mühlheim sieht man noch nicht allzu viele Solaranlagen auf den Dächern der Häuser. Das möchten die Stadtwerke nun mit ihrem neuen Angebot ändern.

Mühlheim - Schaut man sich Mühlheim aus der Luft an, fällt auf, dass nur auf vergleichsweise wenigen Hausdächern Solaranlagen installiert sind. Das wollen die Stadtwerke Mühlheim ab sofort ändern. Von Claudia Bechthold

„Wir verpachten Solaranlagen an Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern“, kündigt Rüdiger Jung an, Leiter der Abteilung Energiedienste bei den Stadtwerken Mühlheim. Damit wolle man nicht nur ein attraktives Angebot machen, sondern auch die Kunden beim Umstieg zum Ökostrom unterstützen. „m.solar“ nennen sie das Projekt. Ob es sich lohnt, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzten zu lassen, müsse man freilich für jeden Einzelfall ausrechnen, erläutert Jung. Denn der Einbau lohne sich nur, wenn mindestens 30 Prozent des von der Sonne erzeugten Stroms auch im eigenen Haus verbraucht werde. Da Batterien zum Speichern des Stroms noch vergleichsweise teuer seien, nutze man diese noch nicht. Der Strom fließt also direkt ins eigene Domizil oder wird ins Netz der Stadtwerke eingespeist. Für jene Energie, die ins Netz der Stadtwerke eingespeist wird, erhalte der Pächter zusätzlich eine festgelegte Vergütung für die Dauer von 20 Jahren.

Das Angebot ist einfach: Die Stadtwerke installieren eine Photovoltaikanlage und finanzieren diese. Der Eigentümer des Hauses zahlt dafür „eine monatliche attraktive Pachtgebühr“. Darin sind auch Wartung, Instandhaltung und Versicherung enthalten. Aber auch die Planung einer Anlage inklusive aller Berechnungen übernimmt die hundertprozentige Stadttochter. „Das ist ein Rundum-sorglos-Paket“, preist Rüdiger Jung das Projekt an. Zumal es unter dem Strich dazu führen soll, dass die Hausbesitzer Stromkosten sparen.

Die Schwierigkeit liegt offenbar in jenen 30 Prozent des mit der Anlage produzierten Stroms, die im Haus genutzt werden. „Die Sonne scheint nun mal nur am Tag“, sagt Jung. Und weil die Energie nicht gespeichert werden kann, muss sie eben auch gleich verbraucht werden. Nachts werde der Strom der Stadtwerke genutzt. Interessant sei das neue Angebot natürlich für jeden Hausbesitzer, der ohnehin über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage nachdenke, sich das Geld für diese Investition aber von der Bank holen müsse. Mit dem Pachtvertrag der Stadtwerke könne man sich einen Kredit sparen.

„Und wir garantieren auch dafür, dass keine minderwertige Anlage installiert wird“, versichert der Leiter der Abteilung Energiedienste. Denn man sei eine Kooperation mit Fachbetrieben eingegangen und nutze nur Produkte namhafter Hersteller. Außerdem habe man ausgebildete „Solarteure“, das sind Fachkräfte für Solartechnik. „Denn wir verfügen inzwischen selbst über das Know-how, da wir auch selbst solche Anlagen betreiben“, fügt Jung noch hinzu.

Ökostrom-Förderung wird umgestellt: Mehr Wettbewerb Zur Fotostrecke

Wer sich für einen Solar-Pachtvertrag entscheidet, könnte in etwa vier Wochen den ersten Sonnenstrom nutzen. Denn so lange benötige man für Planung und Bau, meint Jung. Allerdings mit der Einschränkung, dass das Wetter passen muss. „Wenn ein Wetter herrscht wie zurzeit, verzögert sich der Bau natürlich.“ Eine Faustregel, für wen sich die Anschaffung einer Photovoltaikanlage lohne, könne man nicht nennen. „Das muss in jedem Einzelfall berechnet werden“, erläutert Rüdiger Jung. Zumal neben dem Stromverbrauch und der Dachflächengröße auch Faktoren wie die Richtung des Daches eine Rolle spielen. Bedacht würden auch Sicherheitsaspekte wie zum Beispiel eine sogenannte Brennschaltung, mit der die Anlage im Fall eines Brandes sofort abgestellt werden könne.

Wer also schon mal über eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Haus nachgedacht hat, kann die Stadtwerke Mühlheim nun ansprechen. Für Fragen steht Rüdiger Jung von den Stadtwerken Interessenten unter 06108/6005-95 zur Verfügung.