Betreuungsbau an Markwaldschule: Sicherheit verstärkt

Mühlheim - Mit dem Beginn der Bauphase für das Domizil der Schulkindbetreuung auf dem Areal der Markwaldschule sind auch einige Maßnahmen gestartet, die Kinder vor den Gefahren schützen sollen. Unter anderem gibt es ein zeitlich begrenztes Parkverbot und einen neuen Übergang. Von Marcus Reinsch

Der Neubau eines Gebäudes auf einem Schulgelände birgt neben der Chance, die Betreuung vorwärts zu bringen, oft auch die Gefahr, dass sich kleine Menschen und große Fahrzeuge wie Bagger und Lastwagen in die Quere kommen. An der Markwaldschule, auf deren Gelände der Startschuss für das lange ersehnte Domizil der Schulkindbetreuung gefallen ist, hat die Stadt deshalb einige Maßnahmen ergriffen, die „Kindern weiterhin einen sicheren Weg zur Schule gewährleisten sollen“, wie es aus dem Rathaus heißt.

Unmittelbar im Hauptzugangsbereich des Schulhofs an der Forsthausstraße werde für die Dauer der Bauzeit „ein Übergang geschaffen, den die Schüler vom gegenüberliegenden Bürgersteig leicht und vor allem sicher überqueren können“. Als Markierung dieses Übergangs gebe es Warnschilder, flankiert von schreiend neongrüngelben Verkehrsmännchen aufgestellt, die Autofahrer auf den Übergang aufmerksam machen.

Und parallel zur Absperrung des Bürgersteigs am Baufeld gelte ein zeitlich begrenztes Parkverbot. Parken oder auch nur Halten im abgesperrten Bereich sei von 7 Uhr, also vor der Belebung von Markwaldschule und Baustelle, und 17 Uhr, also nach dem Feierabend von Bauarbeitern und Anwohnern, verboten.

Diese Tabuzone richte sich insbesondere an sogenannte Elterntaxis. Sein Kind am Morgen im Auto bis vor die Schultür zu chauffieren und mittags aufzusammeln, damit es bloß keinen Meter zu viel durch eine vermeintlich feindliche Umwelt laufen muss, ist zwar sowieso verpönt. Es steht für Eltern, die andere Kinder mit ihren Karossen in Gefahr bringen, um den eigenen Nachwuchs zu beschützen. Doch das zu wissen und entsprechend rücksichtsvoll zu handeln, sind immer noch zu oft zwei paar verschiedene Schuhe. Die Stadt gesellt zu den handfesten Maßnahmen also den auch von der Schule selbst immer wieder an alle Eltern gerichteten Appell, ihre Kleinen zu Fuß in die Schule zu schicken.

Positiver Nebeneffekt dieser Regelung sei, „dass die Kinder mehr Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen, selbstständiger werden, ihre eigenen Erfahrungen machen können und dabei den Erfolg für sich alleine verbuchen dürfen, den Weg selbst geschafft zu haben“.

Zum Hintergrund: Gesetzlich in der Pflicht, Infrastruktur und Personal für die Schulkindbetreuung zur Verfügung zu stellen, ist eine Stadt zwar noch nicht. Im Gegensatz zu Krabbelstuben und Kindergärten gibt es dafür keinen Rechtsanspruch. Doch Städte, in denen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Einschulung des Nachwuchses endet und Jobs aufgegeben werden müssen, gelten als unattraktiv. Mühlheim holt in diesem Punkt auf. Nachdem die Schulkindbetreuung an Lämmerspiels Brüder-Grimm-Schule erweitert wurde, wird nun auch Markwald bedacht. Dort ist der Mangel besonders eklatant.