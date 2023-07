Fehlende Barrierefreiheit: Weiter Stillstand am Mühlheimer S-Bahnhof

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Die Südseite: Über diesen Zugang gelangen Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, oftmals nur schwer und mithilfe Dritter zu den Gleisen. © prochnow

Die Barrierefreiheit an der Südseite des S-Bahnhofs bleibt mangelhaft. Mühlheims Lokalpolitiker versichern derweil, das Thema weiter auf dem Schirm zu haben.

Mühlheim – Kaputte Aufzüge, steile Treppen, keine Rampen: Die Barrierefreiheit am S-Bahnhof in Mühlheim lässt zu wünschen übrig. Zu dieser Erkenntnis sind auch Rathauschef Alexander Krey (CDU), SPD-Fraktionsvorsitzender Harald Winter und Helge Kuhlmann von Die PARTEI gelangt. Anfang des Jahres hatte das Trio im Rahmen des Bürgermeisterwahlkampfs vor Ort mit zahlreichen Betroffenen über mögliche Lösungen gesprochen, Unterschriften gesammelt und die Südseite des Bahnhofs sogar im Selbstversuch auf ihre Barrierefreiheit untersucht (wir berichteten). Vernichtendes Urteil: Für behinderte oder körperlich eingeschränkte Menschen ist die Station nur äußerst schwer bis gar nicht zugänglich.

Heute, fast fünf Monate später, hat sich an der Situation jedoch nichts verändert. Noch immer warten die Betroffenen auf eine Begehung unter Anwesenheit eines Mitarbeiters der für den Bahnhof zuständigen Deutschen Bahn (DB). Helge Kuhlmann ist davon wenig überrascht, er sieht dafür in erster Linie den jüngsten Positionswechsel an der Rathausspitze verantwortlich. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir in der Angelegenheit schon weiter sind, aber das Thema ist leider der speziellen Situation zum Opfer gefallen“, meint der Lokalpolitiker. „Mir ist aber auch klar, dass es schwer ist, die DB für das Thema zu gewinnen, da es für sie mit Sicherheit keinerlei Relevanz hat.“

Er hofft dennoch, dass nach der politischen Sommerpause wieder Bewegung in die Sache kommt. Von seinen damaligen Mitbewerbern um den Posten als Rathauschef erwartet der Fraktionsvorsitzende, sich auch in Zukunft weiter für einen barrierefreien Ausbau zu engagieren: „Wir müssen einfach dran bleiben, die Bahn bearbeiten und Druck aufbauen – dann halte ich es durchaus für realistisch, noch in diesem Jahr einen Mitarbeiter für eine Begehung zu bekommen.“

Vonseiten der Stadt heißt es derweil, man wolle sich „in Bälde mit der Bahn zusammensetzen“, um mögliche Ansätze auszuloten. Ein weiteres Treffen mit der Interessengruppe am Bahnhof sei demnach ebenfalls geplant. „Wir haben großes Interesse daran, dass der Bahnhof auch an der Südseite barrierefrei zugänglich ist, weshalb der Abbau von Hindernissen ein zentrales Anliegen ist“, beteuert Bürgermeister Krey und weist darauf hin, das Vorhaben außerdem in die Sicherheitsinitiative „Kompass“ aufnehmen zu wollen.

Und auch SPD-Chef Harald Winter scheint die Situation am S-Bahnhof nicht vergessen zu haben. Er ist davon überzeugt, dass sich mit dem entsprechenden Willen etwas an den „unhaltbaren Zuständen“ drehen lässt. „Wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm und prüfen derzeit die Möglichkeit, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt weitere Unterschriften zu sammeln“, berichtet der Sozialdemokrat. Bisher seien allerdings jegliche Bemühungen, Kontakt mit der Bahn aufzunehmen, im Sande verlaufen.

Dort bestätigt man auf Nachfrage, in den letzten Monaten keine Gespräche mit der Stadt zum Thema geführt zu haben, eine Begehung sei ebenfalls nicht geplant. „Die schlechte Erreichbarkeit über die Südseite ist uns bekannt. Allerdings ist der Eingang über die Nordseite mit zwei Aufzügen barrierefrei“, teilt eine Sprecherin mit.

Helge Kuhlmann, der aufgrund einer Krankheit selbst bewegungseingeschränkt ist, hat dazu eine ganz eigene Meinung. So sei er etwa bei dem Versuch, eines der Gleise über die vermeintlich besser zugängliche Nordseite zu erreichen, im dortigen Aufzug stecken geblieben. „Wenn wenigstens alles funktionieren und die DB ihre Aufzüge regelmäßiger warten würde, wäre das schon mal ein Anfang“, sagt er. Laut DB lohnt sich in solchen Fällen ein Blick in die App „DB Bahnhof live“, wo Reisende unter anderem Informationen zur Bahnhofsausstattung erhielten. „Dort erfährt man zum Beispiel, ob ein Aufzug funktioniert und ob der Bahnhof stufenlos erreichbar ist“, so die Sprecherin.

Für den Großteil der Betroffenen dürfte das allerdings nur ein schwacher Trost sein. Gitte Rodriguez, Initiatorin der Interessengemeinschaft, etwa ist sich sicher: „Da geht durchaus noch was, am Bahnhof in Mühlheim.“ Für die engagierte Dietesheimerin ist die Sache noch nicht vom Tisch – im Gegenteil. Nachdem sie die letzten Monate aus familiären Gründen kürzertreten musste, will sie nun wieder voll angreifen, spätestens im August bei der Stadt nachhaken und sich auch in Zukunft weiter für einen Ausbau einsetzen.

„Es muss sich definitiv etwas verändern, auch wenn die Bundesbahn das vielleicht nicht so sieht“, sendet Rodriguez eine klare Botschaft. (Jan Lucas Frenger)