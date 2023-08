Auftakt zur Dietesheimer Kerb: Straßen trotz Hitze prall gefüllt

Von: Michael Prochnow

Mit dem Umzug des Kerbborschs ist die 45. Dietesheimer Kerb offiziell eingeläutet. Die Straßen waren trotz schwüler Temperaturen voll.

Diddesem – Wenn doch die Mühlenstadt gerade zum ersten Mal stellvertretend bis zur Rückkehr des Bürgermeisters von einer Frau regiert wird, warum sollen dann nicht auch vier junge Damen den Herrscher über die Basaltköpp tragen? „Solange der Glöckner die Fahne schwenkt, geht das in Ordnung”, kommentiert einer in der Rue Schaa Benner. Dort, im Hof der Familie Benner, wird der Kerbborsch bis zu seinem Einsatz gehegt und gepflegt. Doch bei der 45. Ausgabe des Diddesemer Volksfests hat kaum noch jemand Augen für den jungen Regenten.

Die Blicke sind auf sein Personal gerichtet. Die Blusen locker über die dunklen Hosen geworfen quellen blonde Locken und schwarze, lange Haare unter den Hüten hervor. Mädchen schultern den Borsch, als hätten sie nie etwas anderes getan! Doch die Palastrevolution bleibt aus, im Gegenteil: Die Untertanen finden‘s toll, wissen ihren Herrn in den zarten Händen von Melanie Lauffenburger, bekannt aus der Führungsetage der Mühlheimer Wehr, Kathrin Picard, Sophie Wurzbacher und Nina Waldschmidt gut aufgehoben. Alle vier waren bei der Katholischen Jugend engagiert, die das Quartett ausgewählt hat.

„Sie haben es verdient”, begründet Benjamin Lex die Übergabe dieser Verantwortung an die Mädels. „Da gab‘s überhaupt kein Problem”, bestätigte Udo Parakenings. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Sebastian führt den Zug durch die Straßen zum 15. Mal an, ihm folgen Fahnenschwenker Thomas Biehn, der Machthaber mit den vier Grazien und ein wild zusammengewürfeltes Ensemble an Musikerinnen und Musikern.

Bereits beim Abholen der von Sonja Benner ausgestatteten Symbolfigur passen nicht alle Zugteilnehmer in den Hof, nicht alle erhaschen einen Äppler an der Theke. Helfende Hände balancieren Tabletts mit gefüllten Bechern durch die Menge, die sich bis über die Peterstraße ergießt. Nächste Station ist das Haus von Handwerksmeister Wolfgang Kramwinkel, der es gewohnt ist, hohe Tiere zu empfangen. Nach Kanzler und Ministerin begrüßt er jetzt sogar den Kerbborsch. Morgen obliegt es Kramwinkel im Poncho-Gewand den Borsch zu verabschieden.

Zum ehemaligen Wehrführer Andreas Picard ist‘s nicht weit, nach wenigen Schritten wird am Alten Friedhof die nächste Rast eingelegt. „Wem ist die Kerb?”, plärrt Parakenings in den Musikpausen ins Mikrofon. „Unser”, schallt es zurück. Über die Familien Stein und Ries führt die Fahne schließlich zum Anwesen des amtierenden Feuerwehr-Leiters Gerald Linke.

Dazu muss der freiwillige Polizeidienst mit Blaulicht und Kellen die Bundesstraße kurzfristig sogar komplett sperren. Über versteckte Schluchten führt der Weg in den Bornweg, wo die Familien Wildhirt und Schelzke auf den hohen Besuch warten. Zielsicher marschiert die Gesellschaft auf den Festplatz zu, wo die vier Trägerinnen und Fahnenschwenker Biehn den Borsch aufs kleine Kinderkarussell hieven.

Die „Zugabe”-Rufe der Ladys nutzen nichts, am Schwesternhaus wartet bereits der Strick. Mit der Seilwinde ziehen erfahrene männliche Aktive den Herrscher in die Höhe, während am Boden Wolfgang Kramwinkel die nächste Premiere feiert: Erstmals schlägt er den Hahn in das Bierfass mit einem einzigen Holzhammerschlag ein! Stadtverordneten-Vorsteherin Gudrun Monat und die Bürgermeisterin auf Zeit, Stadträtin Erika Sickenberger, assistieren und reichen eilig Gläser an.

Trotz der Hitze sind längst alle Plätze im Garten belegt. Kinder üben sich bei den Schaustellern im Entenheben oder im Schiffschaukel-Schwingen. Morgen gegen 22 Uhr heißt es dann „Good Bye“ für den Boss der Basaltköpp, wenn mit seiner Beerdigung das Fest zu Ende geht. (Michael Prochnow)